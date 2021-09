Novo administrador do Estádio Francão se apresenta

Após a exoneração do desportista Djalma Martins, o Governador de Sergipe – Belivaldo Chagas nomeou no último dia 1º de setembro de 2021 o novo administrador do Estádio Estadual Governador Augusto Franco, “francão”, localizado na Cidade de Estância, no Sul Sergipano.

Edivaldo dos Santos Almeida conhecido por apelido de ’Minininho’ que é morador do Bairro Camaçari substitui o desportista Djalma Alves Martins dos Santos ‘Djalma do Coqueiro’ após 14 meses na administração do Estádio Francão. Djalma assumiu o cargo no dia 29 de junho de 2020.

Minininho como é conhecido assumiu o cargo oficialmente na manhã desta segunda-feira (06) depois de uma breve reunião com Djalma do Coqueiro que se despede de cabeça erguida e de missão cumprida.

Problemas pela frente

O Estádio Francão que foi inaugurado em 5 de março de 1983 ainda sofre com problemas estruturais e elétrico por conta de vandalismo. No dia 11 de maio de 2011, há uma década o estádio foi reformado mais logo outros furtos e o abandono deixou o estádio em decadência.

Se toda a promessa do deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) for atendida em tempo, está prevista uma nova reforma até o inicio do ano seguinte. Investimento que vai custar mais de R$ 1,5 milhões.

Os furtos praticados por vândalos comprometeu boa parte do projeto elétrico do estádio. Os tuneis ficam alagados quando chove por não ter um escoamento.

Projeto de Incêndio e vistorias

A PMSE fez vistoria logo no inicio do ano no estádio mais o Corpo de Bombeiros ainda não fez. Alguns problemas ainda permanecem sem contar da presença dos Bombeiros Civis e Brigada de Incêndio em partidas oficiais.

Arquibancada e cadeiras

As cadeiras estão ressacadas por conta da exposição por muito tempo ao sol e a arquibancada precisa urgentemente de uma pintura digna.

Bom lembrar que o estádio Francão tem outras instalações esportivas como a Pista de Atletismo que também está em estudo orçamentário para pavimentação asfáltica e emborrachamento como as demais modalidades do atletismo.

Povoamento

O governo municipal e estadual estão aliados e mais junto do que nunca. Já houve várias conversas sobre o projeto de povoar o estádio levando órgãos como a Policia Militar, Guarda Municipal, Bombeiros Civis e secretarias para dentro do estádio no sentido de movimentar o espaço e dar mais segurança.

No próximo caderno vamos trazer para os internautas tudo sobre a maior praça esportiva do Centro Sul Sergipano.

Por: Washington Reis

Sergipe Repórter