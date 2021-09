Usuários transporte são beneficiados com construção e reforma

Como parte do Projeto de Mobilidade Urbana que já requalificou quatro dos principais corredores de transporte da cidade, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), executa, atualmente, a reforma de dois terminais de integração e a construção de um novo, investimentos que somam mais de R$15 milhões e que têm como principal objetivo qualificar a oferta do transporte público na cidade, garantindo um sistema melhor estruturado, mais moderno e acessível aos usuários.

A capital sergipana e sua região metropolitana contam, diariamente, com a circulação de cerca de 230 mil usuários no sistema de transporte público, numa frota de quase 600 ônibus, portanto, os investimentos nesse modal de transporte visam, sobretudo, oferecer conforto e segurança a quem se utiliza dessa forma de deslocamento.

Um dos desafios de cidades em expansão, como Aracaju, é pensar, entre outros pontos, na mobilidade urbana de qualidade e, neste aspecto, o transporte coletivo é um dos pontos de atenção da gestão municipal.

Conforme o presidente da Emurb, Sérgio Ferrari, olhar para o sistema de transporte público é potencializar os meios de garantia da qualidade de vida da população, tanto a usuária do sistema como também a que não faz uso.

“Quando se fala em planejamento urbano é preciso pensar em transporte coletivo, que, inclusive, é um direito social. Dentro desse planejamento, batemos muito na tecla da mobilidade urbana porque é um aspecto prioritário, afinal, precisamos atuar de forma a garantir maneiras democráticas da ocupação dos espaços urbanos, sem que haja o favorecimento de um meio de transporte em detrimento de outro. A reforma e a construção de terminais vêm para integrar, somando às demais melhorias que a Prefeitura vem fazendo nas vias da cidade, portanto, com um olhar amplificado para as principais questões da capital em termos de expansão urbanística”, pontua Ferrari.

Avanços

No Centro, a Prefeitura está construindo um novo Terminal do Mercado, um dos mais importantes da cidade, o qual está sendo erguido ao lado do atual, no entanto, com uma estrutura melhor planejada para atender às necessidades atuais dos usuários. O novo espaço funcionará como um centro unificador de todas as linhas de ônibus que fazem o trajeto das zonas Norte e Oeste para a zona Sul.

Com 71% da obra concluída, o novo terminal conta com um investimento de R$11,1 milhões, suficientes para a construção de cinco plataformas de embarque e desembarque, guichês e catracas de acesso e saída, banheiros com acessibilidade, além de bicicletário e estacionamento, e tem prazo de conclusão previsto para o fim do mês de setembro deste ano.

A sua estrutura contará, ainda, com pavimentação asfáltica que chegará a uma área de mais de 13 mil m² nas áreas interna e externa, calçadas em concreto com mais de mil metros quadrados e um telhado metálico com fechamento lateral, com oito mil metros quadrados de proteção metálica horizontal e vertical.

Também está passando por uma reforma completa o Terminal do DIA, a partir de um investimento de R$2,2 milhões.. O trabalho foi dividido em três etapas para reduzir os transtornos aos usuários do transporte durante a execução dos serviços. A primeira parte, em fase de conclusão, mostra como ficará a estrutura do terminal após a conclusão da obra: com nova cobertura, pisos, banheiros, acessibilidade, bancos e catracas. Até o momento, 37% da obra já foi concluída.

Os usuários do sistema que circulam pelo Terminal da Atalaia já contam com uma nova estrutura, inaugurada no último dia 27 de agosto. Integrada ao corredor Beira Mar, esta obra recebeu um investimento de R$1.620.946,09.

Este Terminal dispõe agora de uma nova cobertura; banheiros reformados; nova pavimentação; 95m² de piso tátil direcional e de alerta; novas redes de gás, elétricas e hidráulicas e sistema de alarme contra incêndios. Além disso, também foram construídos novos boxes para os comerciantes do local.

Já no Terminal da Maracaju, foi feita a recuperação de toda a estrutura metálica e cobertura, pintura e nova sinalização, em um custo de R$145.477,79.

Foto André Moreira