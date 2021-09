Setembro Amarelo: SE ocupa terceira posição em taxa de suicídio

Entre 2019 e 2020, Sergipe registrou um aumento no número de suicídios da ordem de 12,8%. É o que revela o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021. “É algo que nos assusta”, disse a deputada estadual Maria Mendonça (PSDB), ao defender a implementação de políticas públicas voltadas para o problema.

Os números mostram que no ano passado, 124 sergipanos praticaram suicídio. Em 2019, foram 109 que, num ato de desespero, tiraram a própria vida. “Precisamos adotar iniciativas para que todos possamos reconhecer os sintomas desta anomalia social, de modo a oferecer ajuda para que vidas sejam poupadas”, afirmou Maria.

Preocupada com o impacto emocional que a pandemia do novo coronavírus poderia gerar, há cerca de um ano e meio, a deputada apresentou Projeto de Lei propondo que o Estado, através da Secretaria de Saúde, contratasse, de forma emergencial, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais para garantir atendimento às vítimas de depressão e/ou com tendências suicidas por conta da pandemia.

“É importante lembrarmos que a Organização Mundial da Saúde classificou esta como a “quarta onda sanitária”, com doenças que afetam e muito nossa saúde mental, daí a necessidade de termos proposituras dessa natureza sendo aprovada para que os cidadãos possam ser assistidos com tranquilidade”.

LIVE – Para tratar sobre o Setembro Amarelo, a deputada realizará uma live, na próxima quinta-feira (9), às 17h, com o tema “Prevenção ao suicídio: uma campanha para se pensar durante o ano”, da qual participará, como convidada, a coordenadora e voluntária do Centro de Valorização da Vida, Erna Barros. “Essa live acontecerá, justamente, na véspera do Dia Mundial de Prevenção Contra o Suicídio. O evento será transmitido pelo perfil da deputada no instagram (@mariamendonca.se).

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça