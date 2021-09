Aliado vê como provocação a visita de Rogério Carvalho ao lado de adversários em Simão Dias

O senador Rogério Carvalho (PT), pré-candidato a governador pelo PT, visitou e reuniu-se com o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana (PSB), acompanhado do ex-deputado federal Valadares Filho e do ex-senador Antônio Carlos Valadares, adversários ferrenhos do governador Belivaldo Chagas (PSD) e que atuam contra ele no município.

Um aliado de Belivaldo Chagas considerou que foi uma provocação do senador Rogério Carvalho ao governador, que é de Simão Dias, porque o senador se considera integrante da base aliada ao Governo, porque o seu partido ainda não se desligou da administração, ocupando cargos e ao mesmo tempo “indo à sua cidade junto com adversários políticos, com o objetivo de afrontar o governador”.

Segundo a mesma fonte, Belivaldo Chagas “não deve ficar satisfeito com essa ação de Rogério, porque demonstra claramente de que lado ele está tanto em Simão Dias, quanto em outros municípios do Estado”. Disse ainda que não “há nada contra as posições do senador Rogério Carvalho em buscar a oposição para conversas com lideranças políticas, mas para se expor como oposicionista seria mais correto que ele anunciasse o afastamento do Estado, inclusive inclusive devolvendo cargos que ainda detém no Governo”.

O aliado disse, ainda, que a informação já deve ter chegado ao governador Belivaldo Chagas e a resposta a esse estilo “pode ser imediata, porque não é do estilo de Belivaldo deixar de responder provocações dentro da mesma proporção e tempo que as recebe”. O PSB será parceiro do PT na disputa eleitoral de 2022, indicando inclusive nomes para a chapa majoritária, em que Rogério aparece como pré-candidato a governador