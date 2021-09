Aracaju disponibiliza 3 pontos para pessoas com síndromes gripais

Atualmente, três unidades de saúde administradas pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), funcionam exclusivamente para atendimentos a pacientes com síndrome gripal: hospitais municipais Fernando Franco e Nestor Piva, em regime de plantão 24 horas, e a UBS Lauro Dantas, no bairro Bugio, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h.

Logo que as primeiras contaminações foram registradas em 2020, a gestão municipal disponibilizou oito UBSs para esse atendimento exclusivo, inserido no conjunto de medidas estratégicas da Prefeitura no combate à proliferação da covid-19 na capital sergipana.

Contudo, por conta da redução da procura pelo serviço, reflexo da diminuição de casos de covid-19, a quantidade de unidades precisou ser reduzida. Segundo a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, os dados epidemiológicos da capital sergipana apontam uma queda de 87,59% no número de novos casos de covid-19, comparando as duas últimas semanas.

Aracaju também registra queda de 56% na positividade dos exames, em 14 dias. Para a média de internamento, a redução é de 49,46%. Já no número de óbitos, comparando com o mês de julho, a cidade apresentou uma queda de 78, 66%.

Canais de atendimentos

Como estratégia para que os pacientes continuassem sendo assistidos, a Prefeitura de Aracaju criou a Central Telefônica 0800 729 3534, um dos principais canais de comunicação entre a população e alguns serviços da rede de saúde da capital.

“A partir da central, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) podem tirar dúvidas e receber orientações sobre a covid-19, além de acessar o serviço de apoio psicológico e ainda agendar consultas (gestantes, hipertensos e diabéticos, bem como a consulta odontológica eletiva)”, destaca Waneska.

O cidadão também pode acessar o Portal da Saúde e o aplicativo “Mais Saúde Cidadão” que colocam à disposição dos aracajuanos diversos serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde.

Foto André Moreira