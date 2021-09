Aracaju recebe equipe do MS para debater pesquisa nacional sobre a covid-19

Os gestores da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju receberam representantes do Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde (CIEVS) do Ministério da Saúde (MS) para debater detalhes de uma pesquisa nacional sobre a covid-19. A pesquisa estimará a prevalência da infecção pelo vírus no Brasil, levando em consideração questões sociais.

“Esse será um dos maiores inquéritos sorológicos sobre a covid do mundo, e com ele poderemos, por exemplo, correlacionar a doença com características socioeconômicas, demográficas e epidemiológicas dos participantes. Ela nos permitirá ter uma visão mais ampliada de como o coronavírus se comporta em nossa sociedade. Com isso, as tomadas de decisão no combate à doença poderão ser muito mais eficazes”, explica o assessor técnico do Departamento de Saúde Ambiental do Trabalhador e das Emergências em Saúde Pública do MS, Renan Duarte dos Santos Saraiva.

A pesquisa também terá como foco levantar, nas capitais e regiões metropolitanas do país, questões que abordam morbidade e letalidade pela doença. As coletas de informações serão presenciais, de casa em casa, por equipes técnicas ligadas ao CIEVS e os dados serão enviados para a FioCruz organizar e computar os resultados.

A secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza, se colocou à disposição da equipe do Ministério da Saúde e garantiu que o Município ajudará na realização do levantamento com o que for necessário.

“A equipe nos apresentou todos os detalhes da realização dessa pesquisa e veio nos visitar pessoalmente para pedir apoio e divulgação do estudo. Acreditamos que os resultados dessa pesquisa irão fortalecer nossa base de dados sobre a doença e, com isso, poderemos agir mais assertivamente em todas as instâncias de atuação do SUS, nas esferas municipal, estadual e federal”, salienta Waneska.

Informações e foto SMS