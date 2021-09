Asfalto cede no cruzamento da avenida Pedro Calazans com a Carlos Bulamarque na manhã desta quarta-feira (08), região Central de Aracaju, e um carro caiu no buraco.

As informações passadas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) são de que uma equipe está no local controlando o tráfego.

Ainda segundo a SMTT, a recomendação é evitar a região, que também está chuvosa, assim como parte da capital.

Foto Alex Carvalho