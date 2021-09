Deputado avalia que aumento da gasolina vem da arrecadação do PMPF

Na manhã dessa quarta-feira (8) o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) voltou a falar na Tribuna sobre o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) dos combustíveis. Segundo suas colocações, a análise de sua defesa é com base em dados divulgados pelo secretaria de Estado da Fazenda, Marcos Queiroz.

Segundo apresentou o deputado, mais uma vez há aumento da arrecadação estadual, fruto da cobrança dos 29% do ICMS da gasolina. “Segundo informações que o Queiroz (secretário) me passou, de janeiro a junho desse ano (2021), o Estado de Sergipe já arrecadou, só de ICMS da gasolina, o total de R$ 258 milhões de reais. O governo tem uma retórica de dizer que não aumenta a alíquota. Contudo, o aumento do PMPF (Preço Médio Ponderado para o Consumidor Final), quem controla é o governo estadual”, afirmou.

“Veja que o PMPF, de janeiro para junho, aumentou de R$ 4.60 para R$5.57, e isso impacta diretamente na arrecadação de Sergipe, e lógico, na arrecadação dos municípios. Isso faz com que as pessoas paguem mais impostos em virtude dessa atualizações que hoje ocorrem, praticamente, a cada 15 dias. Claro que não dá para a Petrobras aumentar combustível a cada 15 dias, as pessoas não aguentam mais isso. Contudo, os governos estaduais estão contribuindo para esse aumento de a cada 15 dias”, avaliou o deputado.

Georgeo segue com a sua exposição e ressalta que antes da pandemia, em 2019, no período de janeiro a junho, o governo do Estado arrecadou R$ 238 milhões. “Em 2021, aumentamos R$ 258 milhões. Em 2020, o Estado arrecadou R$ 207 reais. E esse ano, R$ 258 milhões. Ou seja, mais de 50 milhões só na gasolina. Estamos propondo que governo fique atento para oscilações da PMPF. A culpa não é só da Petrobras e só do governo, são dos dois. Nós queremos que essa conta fique mais leve”, expôs o parlamentar.

“Precisamos que esse debate se amplie e venha para essa Casa, proponho o secretário da Fazenda, representantes de combustíveis e da Petrobras. Deixo essa reflexão sobre o ICMS que está massacrando o trabalhador. Nessa avaliação vejo que o governo contribui para o aumento da gasolina. Se tem um governo que bate palma para o aumento dos combustíveis são os governadores. O PMPF é aumentando, o estado arrecada e tira de quem muitas vezes não tem o que comer”, concluiu Georgeo seu pronunciamento.

07 de setembro

Georgeo também falou sobre fala do presidente Jair Bolsonaro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, de que reunirá com o Conselho da República, para apresentar a “fotografia” de apoiadores e definir “onde todos devemos ir”.

“Não vou aliar ou bater palmas a qualquer pessoa que venha confrontar a Constituição Federal. A nossa Lei Maior tem sempre que ser respeitada. Se o presidente acha que a Constituição está sendo desrespeitada, ele tem todos os meios jurídicos para buscar reparação em tribunais devidos. E não incentivar pessoas que muitas das vezes não conhecem todas as regras do jogo e isso pode levar para caminho muito negativo”, disse.

O Conselho da República é um órgão de consulta do presidente da República que se pronuncia sobre intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Ele foi criado pela Lei 8.041 de 1990. O presidente não tem a obrigação de colocar em prática medidas oriundas da consulta feita com o conselho.

O órgão é dirigido pelo presidente da República e composto também pelo vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e da minoria nas duas Casas, o ministro da Justiça e seis cidadãos brasileiros com idade superior a 35 anos.

Foto: Jadilson Simões

Por Stephanie Macêdo