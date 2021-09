Evento reúne grandes empresários e gestores nacionais

O Gestão em Todos os Sotaques é gratuito e segue até o dia 09 de setembro

Visando debater inovação e novas estratégias, a UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, por meio do Núcleo de Pós-Graduação, promove mais uma edição do “Gestão em Todos os Sotaques”. O evento, que começou na quarta-feira, 8, é totalmente gratuito, reúne grandes empresários e gestores nacionais e segue até a quinta-feira 09.

Segundo a coordenadora do Núcleo de Gestão e Negócios da Pós-Graduação do Ser Educacional – grupo mantenedor da UNINASSAU –, Mônica Queiroz Cintra, o projeto nasceu a partir da observação da diversidade cultural presente entre estudantes e professores da Pós-Graduação Ao Vivo da Instituição. “A proposta do evento é permitir reflexões importantes sobre estratégias e soluções que líderes de variadas organizações utilizam para alcançar a melhor versão de suas equipes e de seus resultados”.

“Convidamos apaixonados por Gestão a discutir os principais temas da área, quebrando as barreiras geográficas, unindo convidados de destaque na cena organizacional do Brasil e do mundo”, completou Mônica.

A quarta edição do projeto teve, no primeiro dia, a participação de Luiz Trivelatto, empresário, consultor, mentor e palestrante há quase 30 anos; e de Dionízio Junior, consultor no Grupo Moura. Já o segundo dia contará com palestras de João Lencioni, engenheiro eletrônico; Cleberson Vieira, Co-founder do Think Global Bootcamp; e Paulo Sandrini, diretor industrial da Semp TCL.

Interessados em participar devem se inscrever pelo site https://conheca.uninassau.edu.br/evento-administrador. Confira abaixo a programação do dia 9.

09/09

19h – 20h – Estratégia e Competitividade: os desafios da indústria em 2022, com Paulo Sandrini, Diretor Industrial da Semp TCL;

20h – 21h – Negócios Ágeis, Sustentáveis e inovadores na experiência de Startups de Sucesso, com Cleberson Vieira, co-founder do Think Global Bootcamp.

Por Suzy Guimarães