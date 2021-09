Fapitec divulga resultado de edital para pesquisas com atuação no ITPS

Edital abrange estudos nas linhas de pesquisa de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Nesta quarta-feira (8), a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec) divulga o resultado do Edital Fapitec/SE/Funtec N° 02/2021, que oferta bolsas para doutores em projetos centrados em instituições públicas de pesquisa de Sergipe. A chamada é destinada a profissionais da área de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), com atuação vinculada ao Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS).

Foram selecionadas solicitações de bolsa nas linhas de pesquisa em Meio Ambiente (Linha 1) e Recursos Hídricos (Linha 2). O valor total do edital, de R$ 320 mil, oferece suporte financeiro através de Bolsa Estadual de Desenvolvimento Tecnológico Regional (DTR), através de recursos provenientes do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec), sob gestão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec).

O edital inclui recursos de auxílio à pesquisa no valor de até R$ 20 mil para aquisição de equipamentos, materiais bibliográficos e de consumo, e recurso para participação em eventos. A concessão da bolsa tem vigência garantida pelo prazo máximo de 24 meses. Entre as vertentes de estudo inclusas na chamada pública, está o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à presença de agrotóxicos em água e alimentos. A análise da presença de compostos orgânicos em água e a avaliação da qualidade dos mananciais sergipanos também estão contempladas no escopo do edital.

A contratação dos projetos aprovados está prevista para o mês de outubro. O resultado final da seleção pode ser conferido no site da Fapitec, no link.