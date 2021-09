Governo do Estado realiza I Leilão de Bens Imóveis nesta sexta-feira, dia 10

Acontece nesta sexta-feira, 10, a partir das 09h, o I Leilão de Bens Imóveis de Propriedade do Estado. O certame, que ocorre na modalidade online, será conduzido pela Nordeste Leilões, representada pelo leiloeiro público oficial Arthur Ferreira Nunes, através do site nordesteleiloes.com.br. O leilão é uma realização do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead).

Segundo o secretário da Sead, George Trindade, a expectativa é que o leilão proporcione uma boa arrecadação para o estado, o que aumentará o poder de investimentos em outras áreas. Explica que os recursos decorrentes do leilão serão obrigatoriamente destinados à previdência, visando diminuir o déficit previdenciário do Estado, e com uma boa arrecadação os recursos do Estado que seriam aportados para a previdência serão investidos em outras áreas, a exemplo de rodovias e aquisições de equipamentos para a melhoria da gestão.

O superintendente de Gestão do Patrimônio do Estado (Supat), Wedson Andrade Nunes, afirma que os bens imóveis serão leiloados em quatro lotes. “O critério de julgamento é o de maior lance, sendo declarado vencedor, para cada um dos lotes, aquele que oferecer o maior lance, que deve ser, necessariamente, igual ou superior ao valor da avaliação”, informa.

Imóveis que serão leiloados

Serão disponibilizados quatro lotes de imóveis à venda no interior e na capital. Todos os imóveis que irão a leilão não estão mais sendo utilizados na prestação de serviços públicos e estão autorizados às alienações por meio da lei 8.845, de 19 de maio de 2021.

LOTE 01: Lote LP-14, com área de 5.457,35m² (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete vírgula trinta e cinco metros quadrados), situado na Avenida Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, Bairro Capucho, no Centro Administrativo Governador Augusto Franco – CENAF, no Município de Aracaju/SE. Está avaliado em R$ 2.742.000,00 (dois milhões e setecentos e quarenta e dois mil reais);

LOTE 02: Lote de terra, medindo 25 metros de largura a frente e fundo, por 40 metros de comprimento em ambos os lados, perfazendo um total de 1.000m², situado a Rua Leobino Figueiredo, no município de Muribeca/SE. Está avaliado em R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais);

LOTE 03: Terreno acrescido de marinha, medindo 420 m², situado na Rua Niceu Dantas (antiga Rua E), do loteamento Jardim Atlântico, bairro Atalaia Velha, situado no município de Aracaju/SE. Está avaliado em R$ 343.161,00 (trezentos e quarenta e três mil e cento e sessenta e um reais);

LOTE 04: Terreno, medindo 60 (sessenta) metros de largura por 30 (trinta) metros de comprimento, situado na BR-235, município de Itabaiana/SE. Está avaliado em R$ 356.450,00 (trezentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos e cinquenta reais).

Como participar:

Os interessados em participar do leilão devem se cadastrar por meio do link www.nordesteleiloes.com.br e seguir os seguintes passos: selecionar a opção de pessoa interessada no cadastramento (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica); Preencher o Formulário de Cadastro, fornecendo todos os dados exigidos; Aceitar os termos e condições do Termo de Adesão; Clicar no botão “Cadastrar”.

Após a confirmação de que o cadastro foi realizado com sucesso, o interessado no cadastramento deverá digitalizar a documentação listada no item 9 do Edital, conforme se tratar de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. A documentação digitalizada listada no item 9 deste Edital será utilizada para habilitação prévia no Leilão.

Podem participar do leilão as pessoas jurídicas e as pessoas naturais, exceto os servidores públicos em geral e o leiloeiro e seus prepostos, conforme previsto, respectivamente, nos incisos II e IV do artigo 497 do Código Civil.

Os interessados também podem agendar a vistoria in loco do imóvel oferecido à venda. O agendamento da visita técnica deve ser feito na Superintendência Geral de Patrimônio/SUPAT, através do e-mail suporte.patrimonio@sead.se.gov.br. A vistoria não é obrigatória para fins de participação.

Fonte e foto AAN