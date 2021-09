Hemose: doação de sangue no 28º BC mobiliza militares

A coleta externa de sangue realizada pelo Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) em parceria com o 28º Batalhão de Caçadores (28º BC) nesta quarta-feira, 8, contou com a participação de soldados e oficiais durante ação no Núcleo de Preparação de Oficias da Reserva (NPOR). A ação teve como finalidade contribuir com os estoques de sangue do órgão.

Cumprindo todos os protocolos sanitários de enfrentamento a pandemia do coronavírus a sala de coleta montada no auditório, reuniu militares doadores e novatos como os alunos, Felipe Lima Santos e João Victor Machado, que doaram sangue pela primeira vez. “Estamos ajudando a quem precisa de nosso sangue”, disseram.

Os sargentos Eliandro Lopes e José Adão Sarquis Escalante, são doadores e entendem a importância do sangue que, após as análises sorológicas e fracionamentos, é dispensado para atendimento de pacientes nos hospitais. “O propósito maior da doação de sangue é servir ao próximo”, comenta Lopes.

De acordo com o enfermeiro Roney Magalhães Bamtin, as coletas externas organizadas através de parcerias com empresas e instituições da iniciativa pública e privada visa a ampliação do número de doações de sangue. Ele lembra que no atual momento de pandemia as doações no Hemocentro oscilam com uma redução de cerca de 50%, e um total de 70 doações de sangue ao dia.

“Esse trabalho conjunto do Hemose e toda a sociedade é para retornar a coletar 120 bolsas ao dia”, informa ao destacar. “Hoje queremos agradecer a disponibilidade do 28º Batalhão de Caçadores que disponibilizou os espaços para realização da coleta e pela mobilização do seu público coordenado pelo sargento Felipe, para doar sangue”, agradece Bamtin.

Serviço

O Hemocentro de Sergipe é responsável pelo sangue e demais hemocomponentes para atendimento da demanda transfusional da rede hospitalar do Estado composta por cerca de 30 unidades de saúde e hospitais que prestam assistência de média e alta complexidade a paciente do Sistema Único de Saúde (SUS).

Doação

Para doar sangue é preciso estar bem de saúde, ter entre 16 a 69 anos de idade, pesar acima de 50 Kg, comparecer ao serviço bem alimentado, portando um documento oficial com foto, original (CI, Titulo Eleitoral, CTPS ou carteira de Habilitação). Mais informações através dos telefones: (79)3225-8039, 3259-3174 ou 99191-2977.

Fonte e foto assessoria