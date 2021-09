Iluminação Pública: de quem é a responsabilidade?

A iluminação pública por meio dos postes de luz é fundamental para a qualidade de vida das comunidades. Quem precisa sair às ruas à noite, principalmente nas áreas urbanas, certamente se sente mais seguro ao transitar por um local iluminado. Mas, você sabe de quem é a responsabilidade pelo serviço de iluminação pública?

Por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a responsabilidade pela iluminação pública é das prefeituras. A medida é válida em todo o Brasil e cabe às gestões municipais o trabalho de elaboração de projeto, implantação, expansão, atendimento, operação e manutenção dos sistemas de iluminação pública, o que inclui o funcionamento adequado para evitar problemas como luminárias acesas durante o dia ou apagadas durante a noite.

“Às concessionárias de energia, como a Energisa Sergipe, compete o trabalho de prover as redes de distribuição de energia elétrica em plenas condições para suprir a carga do sistema de iluminação pública com qualidade e continuidade no abastecimento”, explica o gerente de Serviços Comerciais da Energisa Sergipe, Wellington Aranha.

Em Aracaju, para postes com lâmpadas queimadas, o cidadão deve ligar para o call center, sob responsabilidade da prefeitura, por meio do número 0800 002 1743 ou utilizar o aplicativo Conecta Aracaju disponível para download gratuito na PlayStore. Na plataforma, é possível informar o local, o problema e enviar a solicitação de reparo, que é repassada para a central de atendimento.

Quando contatar a Energisa?

A Energisa continua responsável pelo fornecimento de energia elétrica e sempre pronta a atender a comunidade. A empresa deve ser contatada em casos de árvores próximas à rede elétrica, postes de distribuição de energia danificados e fios ou cabos da rede de distribuição caídos nas ruas.

Jamais se aproxime de fios caídos e não permita que outras pessoas se aproximem, porque eles podem estar energizados e provocar choques elétricos.

Para falar com a Energisa, acesse os canais de atendimentos:

– Aplicativo: Energisa On (disponível para iOS, Android e Windows Phone)

– WhatsApp Gisa: (79) 98101-0715

– Site: www.energisa.com.br

– Facebook: www.facebook.com/energisa

– Call Center: 0800 079 0196

Por Adriana Freitas