Intenção de “Chiclete” era chamar atenção do prefeito para atender demandas de Laranjeiras

A rápida ação dos policiais militares de Sergipe, nesta quarta-feira. terminou em um tentativa de sequestro relâmpago de forma tranquila após a negociação feita diretamente com o sargento Lincoln e com o cabo dos Anjos

Segundo o comandante do policiamento militar da capital, coronel José Moura Neto, o homem mantinha uma faca e enviava mensagens para contatos da vítima.

Após o inicio das negociações iniciadas com o responsável, Tenente coronel Marco Carvalho, o sargento Lincoln em companhia do cabo Dos Anjos pediu para quo o homem fosse conversar com ele, já que o sargento o conhecia daquele município,

Em seguida o sargento Lincoln telefonou para Jonatas Correia Santos conhecido com “Chiclete” imediatamente atendeu o militar.

Após a conversa que demorou em torno de 40 minutos, onde sargento Lincol o manteve na linha conseguiu fazer com que “Chiclete” se entregasse liberasse a moça que se deitou ao chão para os procedimentos que foram realizados pela polícia militar, para proteger a vida dos envolvidos na ação, inclusive a de “Chiclete”.

Para sorte de todos, “Chiclete” foi conduzido para a delegacia onde vai prestar depoimento sobre a sua ação.

Um dos responsáveis pelo fim da ação policial na manhã de hoje, sargento Lincoln, contou que, ouviu “Chiclete” dizer que ele fazia várias reivindicações em relação à prefeitura de Laranjeiras e que, o que ocorreu hoje, seria para chamar a atenção do dirigente municipal e que em nenhum momento o acusado demonstrou interesse em ferir as pessoas e que na verdade, queria chamar a atenção para suas reivindicações.