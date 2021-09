7 de Setembro: CPTran registra 8 acidentes na Grande Aracaju

A Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) divulgou, nesta quarta-feira (8), o balanço das ações desenvolvidas durante o período da Operação Sete de Setembro. No período, 200 pessoas foram submetidas ao teste do bafômetro e houve uma condução à delegacia por embriaguez ao volante. A unidade, vinculada à Polícia Militar, atua no trânsito da Grande Aracaju.

O subcomandante da CPTran, capitão Valmir Oliveira, destacou que não foram registradas mortes no trânsito. “As ações implementadas pela CPTran apresentaram resultados importantes no controle de ocorrências de trânsito e no trabalho preventivo de fiscalização. Finalizamos a operação com o registro de oito acidentes, com dez pessoas vítimas com lesões corporais, mas sem registro de óbitos”, enfatizou.

No tocante aos veículos e documentos, segundo o subcomandante da unidade, 49 veículos foram notificados por irregularidades e 17 habilitações foram recolhidas por vencimento. “Além disso, nove veículos foram removidos por licenciamento vencido e 12 pessoas se recusaram ao teste do etilômetro e tiveram a CNH recolhida. E aproximadamente 200 pessoas foram submetidas ao teste do etilômetro”, complementou.

O militar evidenciou também que houve uma tentativa de fuga das ações realizadas pela CPTran. “Na área do Mosqueiro, o condutor e o passageiro de uma motocicleta receberam uma ordem de parada, por atitude suspeita, e não obedeceram a ordem dos policiais e fugiram. A equipe fez o acompanhamento e conseguiu fazer a detenção e condução dos envolvidos à delegacia”, concluiu.

Informações e foto SSP