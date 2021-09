PL  que proíbe uso de itens plásticos em bares e restaurantes é aprovado por vereadores

A Lei 5.203/19, de autoria do vereador Vinícius Porto (PDT), a qual proíbe o fornecimento de canudos de plásticos por estabelecimentos comerciais em Aracaju deverá ser ampliada. O parlamentar apresentou um novo Projeto de Lei, aprovado, por unanimidade, na Câmara de Vereadores, o qual visa expandir a proibição para copos, pratos, talheres e agitadores de bebida de plástico. Os utensílios devem ser substituídos por similares de material biodegradável, compostável e/ou reutilizável a fim de permitir a reciclagem.

A iniciativa e a importância do PL de Vinícius Porto foram destacadas por vários parlamentares. “Quero parabenizar Vinícius Porto e aqui reforçar que o crescente aumento da poluição do meio ambiente pelo plástico indica a necessidade de mudanças. Sua proposta é fundamental e tem meu total apoio”, disse a vereadora, Ângela Maria de Melo (PT).

O parlamentar, Isac de Oliveira Silveira (PDT) também parabenizou Vinícius Porto. “Combater a poluição plástica é hoje uma soma de ações: reciclagem, economia circular e, principalmente, redução do consumo. O parlamentar está de parabéns pela ação”, disse.

Para Vinícius Porto, a Lei dos canudos plásticos foi um motivador para que as pessoas entendessem as consequências do uso do plástico. “Vamos avançar nesse sentido, agora com a inclusão de outros itens plásticos”, disse o parlamentar ao ressaltar que a poluição causada pelo plástico compromete a sobrevivência de mais de 800 espécies marinhas, 15 das quais já se encontram ameaçadas. “A cada ano, cerca de 8 milhões de toneladas de plástico acabam no oceano, o que equivale a um caminhão de lixo cheio desse produto jogado no mar a cada minuto. Precisamos refletir e agir para mudar essa situação”, defende o vice-presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju.

Por Iris Valéria