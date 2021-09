Ricardo Marques pede detalhes técnicos a Prefeitura de Aracaju sobre mudança no trânsito da Nestor Sampaio

O requerimento do vereador Ricardo Marques (Cidadania) de número 315/2021, foi aprovado na sessão desta quarta-feira (8) da Câmara Municipal de Aracaju pelos parlamentares. Ricardo tem visitado o local com frequência e acompanhado os transtornos que os moradores e comerciantes têm enfrentado, principalmente nas vias paralelas. Ele pede que a Prefeitura de Aracaju explique como a alteração foi embasada e o que pode ser feito para reduzir os prejuízos.

“Não temos informações precisas sobre a mudança no trânsito que está levando muitos danos aos moradores e comerciantes da região. O que foi divulgado pela SMTT é que foi feito um estudo em 2016, ainda na gestão de João Alves Filho. Mas sabemos que tudo muda em cinco anos e o estudo deve estar bem desatualizado. Será que a gestão de Edvaldo Nogueira tem algum estudo técnico mais recente? Não sabemos e precisamos de informações”, pede esclarecimento.

Ricardo disse que pautar uma alteração importante que muda a vida de uma grande parte da população, baseada em um estudo feito em 2016 é sem lógica. “Por isso que fiz o requerimento e pedi para meus colegas votarem a favor. Precisamos de informações da SMTT e Prefeitura de Aracaju. Tentamos buscar informações com o superintendente Renato Teles mas não tivemos respostas”, lamenta.

Marques lembrou que muitos comerciantes têm fechado as portas dos estabelecimentos, muitos colaboradores sendo demitidos e a situação se agrava a cada dia. “A situação está muito complicada por isso eles têm feito protestos com frequência pedindo ajuda e precisamos fazer algo. Levando com consideração que todos já estavam enfrentando dificuldades devido a crise econômica gerada pela pandemia”,

Alteração no trânsito

O trânsito na Avenida Padre Nestor Sampaio passou a ter sentido único no dia 2 de agosto. Também passaram pela mudança as ruas Ministro Nelson Hungria e Abgail Ferreira Araújo Ramos, além de vias próximas. As vias paralelas não foram preparadas para essa mudança. As adequações foram feitas pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT).

Fonte e foto assessoria