Sandy diz que começou análise aos 18 anos: “Não dá pra dizer que é leve”

Sandy falou sobre autoconhecimento e autocuidado em um bate-papo sincero no canal do YouTube Seja Seu, lançado nesta quarta-feira (8), idealizado e comandado pelo casal Brunno Rangel, fotógrafo, e Marcelo Feitosa, diretor criativo. A cantora contou um pouco do seu processo de desenvolvimento pessoal. “É muito importante e é muito bom. É um caminho sem volta e é um caminho do bem”, declarou ela.

Sandy disse que começou a fazer análise na adolescência, para aprender a lidar com a fama, e nunca mais parou. “Comecei com 18 anos. Estava me sentindo muito exposta na mídia e estava precisando de ferramentas para lidar com isso. Porque não é normal, não é fácil. Não dá pra dizer que isso é light, leve, tranquilo. Não é”, explicou.

Com as sessões, a cantora descobriu maneiras de deixar a exposição, por causa de sua carreira como cantora, de um jeito mais leve. “E de um tamanho mais correto. E eu ainda estava lidando com coisas da adolescência, paixonites, aquele momento que a gente está crescendo e nossos pais precisam entender isso de um jeito saudável”, completou.

Casada com Lucas Lima, com quem tem Theo, de 7 anos, Sandy revelou que ela e o marido usam muito de seus aprendizados e vivências a dois nas composições. “Já teve música minha que fizemos juntos, que nasceu de um poema que fiz pra ele, em um cartão de aniversário de casamento, que foi a música Salto. Temos também uma música em que resolvemos falar deliberadamente sobre nós, talvez a mais autobiográfica, que é Escolho Você“, contou ela, que brincou sobre o fato dela e do marido terem personalidades completamente diferentes.

“A gente tem personalidades bem diferentes e a gente se ajeita dentro dessas diferenças. Eu falo que somos dois bicudos que se beijam. A gente faz esse encaixe acontecer. Eu e Lucas somos aquário e libra, não é fácil, mas dá. A gente é obrigado a aprender todos os dias, senão não encaixa, a gente não se ajeita. A gente já colocou isso em música porquê dá vontade de falar disso. Artista precisa se expressar, até pra fazer esse exercício, que nem terapia mesmo. Música é um processo terapeutico muito importante, principalmente quem compõe”, diz.

A cantora confessou ainda que está aprendendo a lidar com seus defeitos, como o fato de ser muito controladora e prática. “Porque senão a gente fica colocando a culpa no mundo e se acha vítima”, afirmou.

O canal Seja Seu tem como propósito trazer reflexões e práticas sobre assuntos modernos e atuais, relacionados ao desenvolvimento pessoal e coletivo. Cada episódio é orientado por um tema e traz convidados especiais como Xuxa, Sandy, Romulo Estrela, Diva Depressão, Paolla Oliveira, entre outros.

Idealizado e apresentado por Brunno Rangel e Marcelo Feitosa, fundadores da Revista Wow, e produzido pela Arara Film Company, o canal abordará assuntos como autoconhecimento, autocuidado, slow living, diversidade, inteligência emocional, equilíbrio, sustentabilidade, expansão da consciência, parentalidade, expondo a aplicação e o impacto de cada tema na vida do convidado e dos apresentadores. Os vídeos serão postados sempre às quartas e sextas, às 11h.