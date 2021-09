Sergipe recebe novo lote de vacinas contra a Covid nesta quarta

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu na tarde desta quarta-feira, 08, um novo lote de vacinas. Foram 24.570 doses da Pfizer que serão utilizadas para primeira e segunda aplicação e assim seguir com a imunização do povo sergipano. As doses chegaram ao Aeroporto de Aracaju às 14h20, em voo Latam. Na última segunda-feira, o Estado recebeu 15.210 doses do mesmo imunizante, para ser usado no reforço vacinal.

As doses recebidas nesta quarta-feira se somam às que chegaram na última segunda-feira e seguem amanhã para os 75 municípios sergipanos, segundo informou a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana beatriz Lira. O imunizante será entregue nas sedes das Regiões de Saúde, de onde será retirado pelos municípios, à exceção daqueles que integram as regionais de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Estes receberão as vacinas na própria Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos.