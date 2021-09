Setur discute projetos de fortalecimento do turismo em Santa Luzia do Itanhy

Com o objetivo de discutir projetos de infraestrutura para fortalecer o turismo em Santa Luzia do Itanhy, o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, se reuniu na manhã desta quarta-feira (8) com o secretário municipal de Desenvolvimento e Turismo, Nicodemos Nascimento Cruz.

Na oportunidade, Sales Neto ressaltou as potencialidades turísticas de Santa Luzia do Itanhy, e colocou à disposição a equipe técnica da Setur para auxiliar o município na criação do inventário turístico do município. Foram abordados também projetos de infraestrutura, como a Orla do Crasto e a obra do Cruzeiro.

“Essa região é riquíssima em história e atrativos naturais, e fica localizada na Rota do Engenho. Portanto, é um atrativo de grande potencial para o Estado de Sergipe. Vamos levar as demandas ao governador Belivaldo Chagas, e também vamos ao Ministério do Turismo em busca de recursos, com o objetivo de tornar o sonho do povo luziense em realidade”, afirmou o titular da Setur.

Para o secretário Nicodemos Cruz, o fomento ao comércio é uma atividade de grande importância para o fortalecimento do turismo na região. “Trouxemos um protocolo do projeto para a orla do Crasto, que prevê a instalação de um atracadouro, e o secretário Sales Neto se comprometeu em levar essa demanda ao Ministério do Turismo. Essa orla é o anseio do povo de Santa Luzia do Itanhy”, disse.

Além do secretário municipal de Desenvolvimento e Turismo, também compareceram à reunião a equipe técnica da pasta e o empresário Fábio Dickson, proprietário da Rota do Engenho.

