Socorro recebe equipe do Ministério da Saúde para realização da PREVCOV

O município de Nossa Senhora do Socorro foi um dos escolhidos para a realização da Pesquisa de Prevalência de Infecção por COVID-19 no Brasil (PREVCOV), um dos maiores inquéritos sorológicos de COVID-19 registrados no mundo até o momento, realizado pelo do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde – SVS.

Em Sergipe, além de Socorro, a PREVCOV estará em Aracaju, Barra dos Coqueiros e São Cristóvão. Em Socorro, a estimativa é que a pesquisa realize mais de 800 testes, com a participação de 242 famílias. A Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, viabilizará a logística para a realização da análise.

O Secretário de Saúde, Enock Ribeiro, explica que a secretaria atuará de forma direta nas localidades. “As equipes de Atenção Básica e Vigilância Epidemiológica, junto aos Agentes Comunitários de Saúde, serão facilitadores e farão a busca ativa da população que tem o perfil da pesquisa. As Unidades Básicas de Saúde vão servir de ponto de apoio para as equipes e, ainda, para tirar as dúvidas da população em relação ao resultado”, informa.

A pesquisa visa levantar informações detalhadas sobre a transmissão de Covid-19 em todo o país, o técnico do Ministério da Saúde, Renan Duarte, pontua que a participação da população é essencial. “Ao contribuir com a pesquisa, você estará colaborando com a melhoria nas ações de combate e prevenção da Covid-19 e, também, outras ameaças virais”, salienta o Renan.

Fonte e foto assessoria