Talysson de Valmir destaca necessidade de roçagem em rodovias

O deputado Talysson de Valmir (PL) destacou a necessidade de roçagem do acostamento de trechos de duas rodovias. As indicações Nº 463 e 464/2021 foram aprovadas em votação realizada na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Ele falou que é preciso melhorias na Rodovia SE-240 (Manuel Perciliano Santos), no trecho que interliga o Povoado Cruz das Graças, em Aparecida, até a Rodovia SE-175 (Rodovia dos Romeiros) e na Rodovia SE-230, no trecho que interliga os municípios de Glória à Canindé, passando por Monte Alegre e Poço Redondo.

“As rodovias sergipanas cumprem um fundamental papel no desenvolvimento socioeconômico do estado, na medida em que viabilizam uma maior circulação de pessoas e fluxo de mercadorias entre os municípios e regiões. Nesse sentido, entendemos que a visibilidade da rodovia é fundamental para que se evitem acidentes, de modo que os trabalhos de roçagem são contínuos e devem prosseguir durante todo o período chuvoso, quando o mato cresce com maior velocidade”, afirmou.

Foto: DER-SE

Por Wênia Bandeira