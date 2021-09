Vereador Bittencourt protocola PLs do Executivo na CMA

Na manhã desta quarta-feira, 08, o vereador professor Bittencourt (PCdoB) participou do lançamento e assinatura de dois Projetos de Lei (PL) do Executivo voltados a profissionais do magistério e alunas da rede municipal de ensino. Após a assinatura, os projetos foram encaminhados para a Câmara Municipal de Aracaju (CMA) pelo líder da bancada da situação, o vereador Professor Bittencourt.

“São dois projetos muito importantes e ambos têm implicações para além dos limites da Secretaria de Educação. O projeto “Professores On”, para que os professores possam adquirir equipamentos na área de informática é muito importante, sobretudo, nesse momento que estamos vivendo, onde há uma necessidade cada vez mais evidente na utilização desses equipamentos. Às vezes, alguns professores não têm recursos para adquirir e o valor colocado dá conta para que o mesmo possa comprar um equipamento de ponta e excelente qualidade”.

“O Florir, diz respeito ao projeto de vulnerabilidade menstrual, isso é muito importante e precisamos ser provocados. Muitas crianças faltam às aulas porque não têm condições de comprar absorventes higiênicos, e muitas vezes fazem improvisos que são ruins para a higiene e para a saúde”, pontuou o parlamentar.

O vereador aproveitou para parabenizar a ação articulada da prefeitura de Aracaju e a Secretaria de Educação, e ressaltou que irá solicitar urgência para que na próxima quarta-feira, (15), os projetos estejam na pauta de votação.

“Quero parabenizar a Secretaria de Educação, o prefeito Edvaldo Nogueira pelo esforço e compromisso que se materializa nessa ação. O prefeito entregou ambos os projetos em minhas mãos, protocolei na Câmara de Vereadores, ao tempo que também estou solicitando urgência para que na próxima semana possamos fazer a análise na Casa Parlamentar e não tenho dúvidas que será aprovado pelos vereadores”, destacou.

Sobre os projetos:

O projeto ‘Professores On’ vai subsidiar a compra de equipamentos eletrônicos para os educadores e serão investidos quase R$ 7,7 milhões, com recursos próprios da administração municipal, beneficiando 1.314 professores do magistério.

Já no Projeto ‘Florir’, o foco é promover ações sobre saúde menstrual às alunas das escolas municipais e fornecer absorventes. O projeto irá contar com o apoio do Ministério Público de Sergipe (MP/SE), impactando na vida de 7.272 estudantes da rede municipal de ensino, com o combate à pobreza menstrual.

Por David Rodrigues