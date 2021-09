A agilidade como ferramenta de transformação do seu negócio

A burocracia e a perda de tempo em questões não essenciais têm atrapalhado o bom desempenho dos profissionais para que as empresas atinjam a excelência no serviço prestado. Para mudar esta realidade, o administrador Bruno Perin irá falar sobre ‘ÁGIL – o segredo em um mundo dominado pela velocidade’ em sua apresentação durante o Ciclo de Palestras organizado pelo Conselho Regional de Administração de Sergipe, em celebração do Dia do Administrador, em 9 de setembro, das 18h às 22h.

O conferencista é uma das referências na América Latina em Empreendedorismo e Inovação, segundo o Conselho Latino-Americano de Administração. “Vou falar sobre o movimento ágil, mostrando para as pessoas a importância do uso de metodologias mais dinâmicas, como fazer bom uso delas, e porque elas são essenciais hoje e o porquê elas fazem tanto a diferença, além do impacto que podem dar nos negócios”, revelou Adm. Bruno Perin.

O evento, gratuito e solidário, que acontece no auditório do Sebrae, das 18h às 22h, em Aracaju (SE), acontece nas modalidades presencial e virtual, em atendimento às medidas biossanitárias para evitar a disseminação da Covid 19. No auditório do Sebrae apenas 45 pessoas poderão acompanhar as discussões. O Ciclo de Palestras ‘Do público ao privado: seja a Chave para as transformações” será transmitido ao vivo pelas redes sociais do CRA-SE, Instagram, YouTube e Facebook.

Palestrante

Bruno Perin possui seis negócios ativos, é investidor, palestrante e escritor. Perin é uma das principais referências em empreendedorismo e inovação na América Latina, de acordo com o Conselho Latino-Americano de Administração. Seus dois últimos livros “Sem Dinheiro” e “Os 15 erros de novos empreendedores” se tornaram best sellers que quebraram recordes.

Programação

Tema: ‘ÁGIL – o segredo em um mundo dominado pela velocidade’ | Palestrante: Adm. Bruno Perin, referência em Empreendedorismo e Inovação, segundo o Conselho Latino-Americano de Administração.

Tema: ‘A Administração e a Transformação da Gestão Pública’ | Palestrante: Adm. Fabrizio Silvestre, membro do Grupo de Excelência em Gestão Pública/CRA-SE.

Tema: ‘Papo Condominial como CHAVE para fortalecimento da profissão de Administração’ | Palestrantes: Adm. Marcelo Lucas, MBA em Gestão de Projetos e Agile Coach e Adm. Daniel Lima, fundador do Papo Condominial, ambos são membros do Grupo de Excelência em Gestão Condominial/CRA-SE.

Tema: ‘A Liderança como elemento transformador’ | Palestrante: Adm Jorge Cabral, Conselheiro Presidente CRA-SE, membro do Grupo de Excelência de Liderança & Coach/CRA-SE.

Tema: ‘Governança e Sucessão como chave para a continuidade dos negócios’. | Palestrante: Adm. Adgenison Nascimento, membro do Grupo de Excelência em Governança e Inovação/CRA-SE.

Assessoria de Imprensa | CRA-SE