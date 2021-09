Alese aprova Moção de Aplausos de Talysson que parabeniza o Governo de Itabaiana pela realização do 1° Festival da Canção

Aprovada pela Assembleia Legislativa de Sergipe, na sessão dessa quarta-feira, 08, Moção de Aplausos de autoria do deputado estadual Talysson de Valmir, PL, que parabeniza o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa, e a sua equipe da secretaria Municipal de Cultura pelo primeiro Festival Itabaianense da Canção, como parte das homenagens pelo aniversário de 133 anos de Itabaiana, em agosto último.

“Itabaiana é um celeiro cultural. O Festival da Canção foi uma excelente iniciativa e, com certeza, entra para o calendário cultural de Itabaiana. Uma grande oportunidade para revelar e premiar os nossos talentos”, diz o parlamentar.

O festival fechou com chave de ouro as comemorações pelo aniversário da cidade. Realizado no dia 28 de agosto, contou com 17 músicas selecionadas em várias categorias. “Foram mais de 200 canções inscritas, o que demonstra a aceitação do evento. Parabenizo ao prefeito Adailton, a todos os envolvidos na organização e a todos os participantes. Mais um evento que eleva o nome de Itabaiana”, destaca Talysson.

Foto: Jadilson Simões

Da assessoria