Aracaju sediará pela primeira vez a mostra Casa Cor

Aracaju receberá, pela primeira vez, a Casa Cor, a maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo da América. Para discutir a realização do evento, que contará com o apoio da administração municipal, o prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, nesta quarta-feira, 8, com o diretor da mostra, Carlos Amorim, com o master plan do evento para Sergipe e Bahia, o arquiteto Wesley Lemos, e com o engenheiro chefe da Casa Cor, Matheus Freitas. A Casa Cor Sergipe ocorrerá entre os meses de outubro e novembro, no Parque da Sementeira.

“Estamos iniciando as tratativas, mas fico muito feliz em já confirmar o apoio da Prefeitura para a realização deste evento, no Parque da Sementeira, que colocará Aracaju no circuito nacional e internacional da arquitetura. O Casa Cor é um evento que já acontece em 21 cidades brasileiras, em seis países, então, saber que nossa capital irá sediá-lo, é motivo de muita alegria. Daremos todo o suporte para que seja um grandioso evento”, destacou Edvaldo.

Para o diretor da mostra, Carlos Amorim, a reunião com o prefeito “foi excelente”. “Começamos esse processo há mais de um mês e hoje culminamos com a reunião com o prefeito Edvaldo e a ideia é colocar Aracaju no circuito nacional e internacional de alta arquitetura. Temos todas as condições para isso, Edvaldo é um gestor que entende muito de cultura, de arte, e acredito que vamos fazer um trabalho excelente e duradouro. Estamos muito felizes e entusiasmados”, declarou.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA