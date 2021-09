Aracaju vacinou mais 2.875 pessoas contra covid-19 nesta quarta-feira, dia 8

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue vacinando a população contra a covid-19 e nesta quarta-feira, 8, alcançou a marca de 456.173 vacinados, o que equivale a 68,6% da população. No balanço do dia, 169 adolescentes receberam a primeira dose e 2.706 pessoas completaram seu esquema vacinal com a segunda dose.

Atualmente, o grupo prioritário na campanha de vacinação é o público adolescente, com comorbidades ou deficiência permanente, entre 12 e 17 anos. Até a próxima sexta-feira, 10, para receber a vacina, o adolescente acompanhado do responsável deve apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência em nome dos pais e relatório médico que ateste a comorbidade.

São pontos de primeira dose, funcionando das 8h às 16h: Uninassau (Avenida Augusto Franco), Unit (Farolândia), Aracaju Parque Shopping (Industrial), Riomar Shopping (Coroa do Meio), UBS Santa Terezinha (Robalo) e Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos). Mediante código de validação, o drive montado no Parque da Sementeira funciona das 8h às 17h.

A dentista Rosejane Bispo foi até o drive receber sua segunda dose e falou da importância da coletividade para enfrentar a pandemia. “Estamos lidando com a vida de todos, e se cada um tivesse essa responsabilidade coletiva, essa consciência sobre a vacinação, a situação seria outra. E no meu caso, considero essa dose ainda mais importante porque tenho uma filha pequena e sei que vou passar um pouco dessa proteção para ela”.

A autônoma Mayanna Priscila Silva está gestante e também vê na vacinação uma perspectiva de dias melhores. “É uma esperança de que as coisas vão melhorar. Ela me traz mais segurança, uma proteção a mais. Não parei meu trabalho esse tempo de pandemia, sempre busquei me cuidar e com a gestação fiquei ainda mais atenta com relação às medidas sanitárias, higienização das mãos e a máscara”, disse.

Segunda dose

Quem recebeu a vacina AstraZeneca e está com data prevista para até o dia 13 de setembro, já pode receber sua segunda dose. A D2 da Pfizer também está antecipada para aqueles que têm data prevista até 16 de setembro.

Os pontos para segunda dose de AstraZeneca são: UBSs Cândida Alves (Santo Antônio), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Augusto Franco (Farolândia), das 8h às 16h; e os drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, que funcionam das 8h às 17h.

Já os pontos de reforço da Pfizer são: Externato São Francisco (Suíssa), Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos), Universidade Tiradentes (Farolândia), Uninassau (Avenida Augusto Franco) e UBS Santa Terezinha (Robalo), das 8h às 16h, além dos drive-thrus do Parque da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h.

A segunda dose de CoronaVac não foi antecipada, devendo a pessoa vacinada cumprir o intervalo agendado em seu cartão de vacina. Para receber a segunda dose, basta levar o cartão onde a primeira dose foi registrada, documento de identificação com foto e CPF, e um comprovante de residência de Aracaju em nome da pessoa a ser vacinada.

Fonte e foto assessoria