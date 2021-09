Banco Santander investe em Sergipe e projeta expansão de rede em 85,7%

Estão agendas para o dia 15 e 16 de setembro as aberturas das agências de Nossa Senhora da Glória e Tobias Barreto, respectivamente.

Com mais duas inaugurações agendadas para o dia 15 e 16 deste mês, respectivamente em Nossa Senhora da Glória e Tobias Barreto, o Santander Brasil segue avançando em ritmo acelerado no projeto de expansão da rede em Sergipe. A previsão é encerrar 2021 com um crescimento na operação de 85,7% em relação ao fim de 2020.

“O Santander vai quase duplicar a quantidade de agências em Sergipe. Encerramos 2020 com sete lojas e, já em setembro, teremos 11 em funcionamento. A previsão é de fechar o ano com 13. Estamos cada vez mais presentes no dia a dia dos sergipanos e daqueles que estão a negócios ou a passeio no estado”, destaca Thiago Mendonça, superintendente executivo da Rede Base do Santander Brasil.

“É um estado no qual o Banco aposta bastante e onde podemos ajudar a melhorar o ambiente dos negócios. Isso vale para os micro e pequenos empreendedores e para as grandes empresas localizadas em Sergipe. E também vamos oferecer ao cidadão comum, que nos escolheu para ser nosso cliente, os melhores serviços e produtos e proporcionar oportunidades de concretizar objetivos pessoais e profissionais”, complementa Thiago.

As duas novas lojas de Nossa Senhora da Glória e Tobias Barreto chegam, inclusive, com novidades tecnológicas. Serão as duas primeiras do interior do estado com modelo de terminais de autoatendimento com caixas eletrônicos com depósitos instantâneos, que permite a operação sem precisar de envelope, e o valor é creditado na mesma hora. Outro benefício é a aceleração da operação, pois os valores depositados se transformam em cédulas para saques posteriores dos correntistas.

“O Santander sempre está inovando para melhor atender os clientes. Esse reforço da presença física do Banco se soma aos inúmeros serviços e produtos disponíveis por meio dos canais digitais que são oferecidos. Temos inúmeras soluções inovadoras, dentre elas nossa máquina de cartões Getnet, permitindo pessoas físicas e jurídicas a alavancarem vendas tanto no canal físico como no digital. Estamos ofertando também para ambos os casos o nosso CDC Solar, que é uma excelente oportunidade para se adotar energia limpa em sua residência ou negócio e ter, em poucos anos, sua conta de luz quase zerada”, enfatiza Thiago.

As agências do Santander estão adotando todos os protocolos sanitários necessários para preservar a saúde de seus clientes e funcionários. Das 9h às 10h, atendem de forma exclusiva idosos, gestantes, beneficiários do INSS e portadores de deficiência e, das 10h às 14h, os demais públicos. Também há o escalonamento de acesso de clientes, em grupos de 10 a 20 pessoas por vez, conforme o tamanho da unidade, para garantir uma distância mínima de um metro entre todos. Além disso, é obrigatório o uso de máscara e álcool gel nas dependências da agência.

Por Kauê Diniz