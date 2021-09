Barra realiza reunião com povos de terreiro e da cultura negra

Respeitar as crenças religiosas é um dever de todos. Afinal, o Brasil é um Estado laico, não ateu – ou seja, não proíbe práticas religiosas em seu território. Assim, todas as religiões devem ser respeitadas e seu exercício permitido. E é exatamente por sermos um País plural que a Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria Municipal de Cultura e do Departamento de Promoção e Igualdade Racial, promove nesta sexta-feira, 10, a 1º Reunião com Povos de Terreiro e Manifestações da Cultura Negra.

Estão convidados a participar desse encontro os Babalorixás e Ialorixás. O evento começará às 17h, no Centro de Referência da Mulher, localizado na Travessa A, Loteamento São Benedito. “Essa reunião tem como objetivo tratar sobre pautas de interesse das Comunidades de Terreiro para promoção de políticas culturais e assistenciais”, enfatiza o secretário Municipal de Cultura, Diego Araújo.

Existe uma frase do romancista, poeta e artista francês Victor Hugo que diz: “A tolerância é a melhor das religiões”. E é extremamente fundamental conhecer para respeitar.

