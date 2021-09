Câmara Municipal homenageia Instituto Banese com Moção de Aplauso

O Instituto Banese, na pessoa do diretor superintendente Ezio Déda, foi homenageado pela Câmara Municipal de Aracaju por meio da moção de aplausos n.º 105/2021, durante sessão da casa legislativa no mês de agosto, pela realização do São João da Gente Sergipana ‘Nós e Eles pra Sempre’.

A homenagem foi proposta pelo vereador Antônio Bittencourt que destacou a importância da ação para manter a tradição dos festejos juninos para a população sergipana, ainda que de forma virtual por conta da pandemia. “Tal iniciativa é uma demonstração clara da reafirmação da nossa história, da nossa cultura, e daqueles que partiram deixando seu legado na música e na cultura junina, bem como aqueles que continuam a fortalecer e engrandecer a arte em Sergipe”, declarou.

A tradição e a sergipanidade foram celebradas através de um repertório especial de grandes artistas da música nordestina, com canções de Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Clemilda, Ismar Barreto, Genival Lacerda, Marluce, Josa O Vaqueiro do Sertão, Rogério e Marinês. Foram convidados a dar voz a essas canções, Amorosa, Mestrinho, Paulinha Abelha, Sergival, João da Passarada Silvana e Robertinho dos Oito Baixos, João Alberto, Joseanne di Josa, Pedro Luan, Zé Rosendo e Thaís Nogueira, com apresentações que marcaram história. O vídeo pode ser acessado na íntegra no canal do YouTube do Instituto.

Realizada pelo Grupo Banese, através do Instituto Banese, e Governo de Sergipe, a edição do São João da Gente Sergipana abriu as comemorações dos 60 anos do Banco do Estado e 10 anos do Museu da Gente Sergipana.

O Grupo do Banese é composto pelo Banese e pela Sergipe Administradora de Cartões e Serviços S/A (SEAC), administradora do cartão Banese Card e da rede de adquirência TKS. Ainda fazem parte do grupo, a Banese Administradora e Corretora de Seguros, o Instituto Banese de Seguridade Social (SERGUS), a Caixa de Assistência dos Empregados do Banese (CASSE) e o Instituto Banese.

Nucom Instituto Banese