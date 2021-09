Campanha arrecada alimentos e brinquedos para instituições

No próximo dia 1° de outubro, o Shopping Prêmio completará 10 anos de existência. Uma das iniciativas para celebrar a data junto com os sergipanos é a “Campanha Solidária 10 anos Shopping Prêmio”. Até o dia 28 de setembro, o centro de compras estará com um ponto de coleta para receber doações de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e brinquedos para três instituições que sobrevivem de doações voluntárias: Creche Ação Solidária Almir do Picolé, Grupo de Apoio à Criança com Câncer (GACC/SE) e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Nossa Senhora do Socorro. O ponto está localizado no “Espaço Alameda Box”, que tem acesso pela entrada “D” do shopping. No momento da doação, é possível escolher qual instituição será beneficiada.

Desde que foi inaugurado, em 2011, o Shopping Prêmio realiza diversas ações voltadas para ajudar a comunidade. De acordo com o gerente de marketing, Alessandro Souza, o objetivo é garantir um pouco de tranquilidade para as pessoas assistidas pelas instituições. “Sabemos que temos enfrentado momentos muito difíceis desde o início da pandemia e os desafios dessas instituições aumentaram. Mas sabemos também da força e da importância do trabalho realizado por elas e da solidariedade do povo sergipano. Por isso escolhemos celebrar essa data tão simbólica e especial, dando as mãos e somando forças para ajudar quem precisa”, explicou.

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Nossa Senhora do Socorro

Fundada em 2004, a APAE Socorro, atende pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla. São ofertados diversos programas de atendimento educacional e multidisciplinar com foco no fortalecimento de vinculo familiar, garantia de direitos, autonomia reabilitação aos assistidos.

Os usuários são inseridos em vários programas de acordo com a idade e suas necessidades. Eles contam com oficinas terapêuticas, oficinas pedagógicas, atividades de artes, informática, musicoterapia, videoteca, karatê adaptado e capoeira.

Creche Ação Solidária Almir do Picolé

Há mais de 20 anos Almir realiza um trabalho de assistência social com crianças de Nossa Senhora de Socorro e há mais de dez anos mantém a creche Ação Solidária Almir do Picolé, em Nossa Senhora do Socorro. O local atende diversas crianças da comunidade para que as mães que não têm condições de pagar alguém para tomar conta dos filhos possam trabalhar. Lá elas recebem refeições e reforço escolar. Todo o trabalho, inclusive os mais de 30 funcionários da creche, é mantido por meio de doações. Além disso, Almir também distribui cestas básicas para a população e ajuda com remédios e assistência funeral.

Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe (GACC/SE)

Fundado em 1999, o GACC/SE presta assistência a pacientes oncológicos a pessoas de Sergipe, interior da Bahia, Alagoas e de Pernambuco que recebem tratamento oncológico nos centros de saúde de Aracaju. As pessoas assistidas contam com apoio psicológico, remédios, refeições, hospedagem em alguns casos, serviços de enfermagem, fisioterapia, nutrição, assessoria jurídica, entre outros. Desde a fundação, mais de cinco mil pessoas foram beneficiadas.

Por Juliane Balbuno