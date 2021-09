Corpo de Bombeiros de Sergipe promove oficiais e praças

O Corpo de Bombeiros (CBM) completou realizou a solenidade de promoção de oficiais e praças da instituição, junto à entrega de medalhas de reconhecimento à personalidades e às instituições que contribuíram com as atividades do CBM. No evento, também ocorreu a apresentação da edição impressa do Livro do Centenário do Corpo de Bombeiros. O evento ocorreu nesta quarta-feira (8), no Departamento de Ensino, Pesquisa e Instrução (Depi), do CBM, localizado em Aracaju.

O coronel Alexandre Alves destacou os eventos que fazem parte da solenidade alusiva ao centenário do CBM. “Estamos realizando essa solenidade alusiva à promoção de oficiais e praças da nossa corporação e estamos recebendo a versão impressa do nosso livro, que foi financiado e confeccionado pela Unit. Também teremos a entrega das primeiras medalhas para instituições e personalidades. Estamos juntando esses três eventos importantes para a corporação”, ressaltou.

O coronel José Pereira de Andrade, secretário-executivo da SSP, que esteve representando a Secretaria da Segurança Pública, mencionou a relevância da promoção dos oficiais e citou os investimentos que têm sido feitos no Corpo de Bombeiros. “O reconhecimento com as medalhas outorgadas é pertinente, por conta da simbiose, da troca de experiências no trabalho entre as instituições. A SSP parabeniza pelo aniversário do Corpo de Bombeiros, pela promoção e pelos investimentos que têm sido feitos na instituição”, realçou.

O coordenador-geral de perícias, Nestor Barros, esteve representando a Cogerp. Ele agradeceu o reconhecimento e reafirmou a importância do trabalho integrado entre as instituições. “A perícia de Sergipe se sente extremamente orgulhosa por receber essa homenagem de uma instituição respeitada como o Corpo de Bombeiros. Isso cada vez mais nos fortalece para que trabalhemos cada vez mais para a sociedade. Estamos extremamente orgulhosos de receber essa homenagem a todos os peritos da Cogerp”, acrescentou.

O delegado-geral, Thiago Leandro, relembrou a integração entre o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil, principalmente em ações de resgate, localização de corpos e acesso a locais de difícil acesso. Ele também agradeceu o reconhecimento do CBM. “Essa homenagem é muito gratificante para a Polícia Civil, já que o CBM é um dos principais alicerces de apoio à toda sociedade. O Corpo de Bombeiros é constituído por pessoas fantásticas, sempre dispostas a ajudar, independente do horário e da missão, sempre contribuindo com a sociedade”, complementou.

Medalhas

A solenidade também foi marcada pela entrega de medalhas de reconhecimento pela contribuição com as atividades do Corpo de Bombeiros. Foram homenageados com a honraria a Secretaria de Segurança Pública (SSP); a Polícia Militar; a Polícia Civil; a Defesa Civil Estadual; a Coordenadoria Geral de Perícias (Cogerp); a Marinha do Brasil – Capitania dos Portos de Sergipe; o Exército Brasileiro – 28º Batalhão de Caçadores; a Aeronáutica – Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Aracaju (DTCEA); a Polícia Federal (PF); a Polícia Rodoviária Federal (PRF); e o reitor da Unit, Jouberto Uchôa de Mendonça.

Livro

Como parte das comemorações pelo seu centenário, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe publicou, em parceria com a Editora Universitária Tiradentes, a versão impressa do livro ‘100 Anos do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe: Uma História que Merece ser Contada’. A obra, que teve tiragem de 473 exemplares, traz dados institucionais, informações sobre a origem da corporação, grandes ocorrências, ex-comandantes e as atividades que são desenvolvidas pelo CBM.

Fonte e foto SSP