Eduardo Lima visita Fundação Cultural Cidade de Aracaju

O vereador Eduardo Lima (Republicanos), esteve logo cedo na manhã desta quinta-feira, 9, visitando a Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju).

Na oportunidade o parlamentar foi recebido pelo presidente Luciano Correia e discutiram sobre o retorno das atividades culturais da cidade, uma vez que o processo de imunização da população tem avançado e o número de casos de Covid-19 têm regredido.

Foram mencionados ainda temas como, a necessidade de revitalização dos pontos culturais e turísticos no centro da cidade e por toda extensão dela, necessidade de difundir a riqueza cultural e histórica do município com a divulgação, informação e sinalização de cada ponto desses, necessidade de mais inserção e evolução digital nas bibliotecas municipais e políticas que divulguem toda essa riqueza junto às escolas do município, turistas e com a população em geral.

Este momento é de grande importância para diversos setores, é momento de retorno às aulas presenciais que estão programadas para este mês, a pandemia afastou os alunos das bibliotecas e dos livros, a Era Digital tomou conta do ensino e agora é interessante criar mecanismos que tragam esse alunado de volta aos espaços físicos.

A política cultural do município precisa ser fomentada de maneira que a população venha sentir-se em segurança para voltar a frequentar os espaços culturais, a exemplo dos museus, palácios, monumentos e prédios históricos.

“Estamos discutindo o melhor para os aracajuanos, maneiras de oferecer a população políticas que cuidem da cultura e da história de nossa cidade”, pontuou o vereador.

Fonte e foto assessoria