Edvaldo Nogueira assina Termo de Fomento para repasse de R$ 200 mil para o  Sergipe e Confiança

O prefeito Edvaldo Nogueira assinou, nesta quinta-feira, 9, o Termo de Fomento que garante o repasse de R$ 200 mil para os times de futebol Sergipe e Confiança. O pagamento será feito em parcela única, dividido igualmente entre os clubes, através da Federação Sergipana de Futebol. Ao assinar o termo para a renovação do convênio, Edvaldo destacou que “o recurso representa uma ajuda importante para o momento que os times estão vivendo, por isso a Prefeitura buscou formas de manter o repasse, mesmo enfrentando a pandemia”.

“O Confiança está lutando para se manter na série B e o Sergipe para subir de série, então é uma ajuda importante, para o momento que ambos estão vivendo. Mesmo com a pandemia, assumimos esse compromisso e estamos cumprindo. Normalmente, o repasse é feito no primeiro semestre, mas diante do nosso trabalho, de combate à covid-19, não foi possível. Ainda assim, mantivemos, e fiz questão que o repasse fosse feito em parcela única para que os clubes da capital continuem crescendo, gerando milhares de empregos. Além disso, este repasse é também um incentivo ao esporte, que fomenta a economia e que garante o entretenimento e a alegria dos cidadãos”, destacou Edvaldo.

Vice-presidente da Federação Sergipana de Futebol, Luiz Santana definiu a assinatura do Termo de Fomento como “um momento ímpar para o esporte”. “Com a renovação do convênio, a Prefeitura prova o amor que tem pelo esporte de Aracaju. A federação agradece por esse esforço que a administração municipal fez para que esse recurso viesse agora para auxiliar as equipes, já que os jogos estão acontecendo sem público e, consequentemente, sem arrecadação. O prefeito demonstra sua lealdade ao esporte e sua responsabilidade como gestor, ao fazer este repasse”, afirmou.

O presidente do Clube Sportivo Sergipe, Ernan Sena também expressou sua satisfação pela renovação do convênio. “O futebol vem enfrentando um momento muito difícil financeiramente. São duas temporadas em meio à pandemia, onde a nossa maior fonte de renda é o público e não estamos tendo. Então, realmente, essa ajuda vem para acabar com algumas angústias, para trazer esperança de novas situações, nesta reta final de série D, em que estamos tentando o acesso. Quero agradecer ao prefeito pelo esforço de fazer o pagamento em uma única parcela e por nos ajudar a seguir neste sonho, de lutar pelo acesso”, ressaltou.

Para o jogador do Sergipe, Brendon Luis de Andrade, o repasse da Prefeitura “é uma ajuda muito gratificante”. “Estamos enfrentando uma grande pandemia, sem público nenhum, então isso vai dar um respiro muito grande para a gente, nesta reta final, para que possamos conquistar o nosso objetivo que é o acesso”, comemorou.

Da mesma forma, o presidente do Confiança, Hyago Cruz, reiterou que “a ajuda chega em boa hora”. “Fui dirigente nas três divisões, série D, C e B, e a gente sempre contou com essa importante contribuição da Prefeitura de Aracaju. Essa renovação chega em uma hora muito boa, em que o Confiança está na reta final da competição e precisa ter algo a mais. Então, agradeço pelo repasse que será feito pela Prefeitura, via federação”, frisou.

O jogador do Confiança, Vinícius Simão, disse que o apoio da Prefeitura “é muito importante”. “O momento é muito delicado e precisamos dar uma retomada, então, acredito que com essa parceria da Prefeitura, vamos conseguir. É uma ajuda fundamental para os clubes”, completou.

Acompanharam a assinatura do termo o vice-prefeita Katarina Feitoza, os vereadores Sargento Byron, Pastor Eduardo Lima, Fabiano Oliveira, Pastor Diego, Isac Silveira, Cícero de Santa Maria, Binho pelo Social, o ex-presidente do Sergipe, Reinaldo Moura, além dos jogadores do Sergipe, Everton Ageu e Rayan, e do Confiança, Danilo Pires e Kaik Sá.

Fotos: Ana Lícia Menezes/PMA