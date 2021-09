Energisa Sergipe dá dicas para redução do consumo de energia

Empresa amplia campanhas e está empenhada em reforçar mensagens de economia junto aos clientes

Nos próximos dias, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) dará início a uma grande campanha de conscientização focada na economia de energia. Com o nome “Consumo Consciente Já”, a iniciativa mostra ao consumidor alternativas e condutas que permitam o uso eficiente da energia elétrica. Trata-se de uma ação conjunta entre o Ministério de Minas e Energia (MME), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Abradee e se inicia no mesmo período em que o Governo Federal lançou o Programa de Incentivo à Redução Voluntária do consumo de energia para amenizar os efeitos da questão hídrica.

“Neste momento todos nós devemos ter em mente a importância da redução do consumo de energia. Cada um deve fazer a sua parte com mudanças de hábitos em casa no trabalho “, afirma o coordenador de Eficiência Energética da Energisa Sergipe, Pedro Lins.

Praticar o consumo consciente e eficiente da energia passa por todos nós, pela nossa família e pelas atitudes que geram resultados. Podemos contribuir para economizar energia elétrica em cada cômodo de nossas casas apenas com simples mudanças de hábitos no dia a dia. Assim, deixamos aqui algumas dicas de economia de energia e consumo consciente:

– Passe roupa somente quando necessário (para o trabalho ou uma ocasião muito importante);

– Não passe roupas se ficar em casa ou em home office;

– Evite banhos demorados. É importante ter em mente que os banhos precisam ser rápidos pois o chuveiro elétrico é um dos grandes vilões do consumo;

– Estabeleça limite para crianças usarem computadores ou videogames. Priorize computador apenas para estudo e videogame aos finais de semana;

– Prefira lâmpadas de LED. Elas gastam menos energia;

– Apague as lâmpadas que não estiver utilizando, exceto aquelas que contribuem para a sua segurança.

– Pinte as paredes do teto com cores claras. Além de refletirem melhor a luz natural, reduzem o consumo de iluminação artificial.

– Em situações de calor, utilize o ar-condicionado na temperatura 24ºC. Ela é a ideal para ambientes;

– Quem possui uma geladeira e um freezer em casa, é recomendado desligar o freezer a usar apenas a geladeira;

– Caso o celular já esteja 100% carregado, tire-o da tomada;

– Utilize apenas uma TV ao invés de três aparelhos ligados de forma simultânea.

– Mantenha as janelas abertas e aproveite ao máximo a luz natural.

– Procure lavar o máximo de roupas possível de uma só vez.

Confira mais dicas em www.energisa.com.br e www.consumoconscienteja.com.br

Por Adriana Freitas