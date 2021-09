Evento  do Batalhão da Restauração mostrou respeito  à pátria

07 de setembro foi um dia importância para o Batalhão da Restauração, que em respeito à independência do Brasil, realizou seu evento cívico, mostrando o amor e o patriotismo.

O dia 7 de setembro é mais do que uma simples data para nós brasileiros, ele simboliza o início da liberdade de uma pátria. De uma história de dominação e controle de uma nação, que por fim ganhou sua independência. Comemorar esta data é de grande relevância para que entendamos a nossa própria história. Os residentes, organizados em fila, marcharam até o local de asteamento da bandeira, em amor à nossa pátria, cantando o hino Nacional.

Durante o evento, o coordenador Araújo, com todas as honras militares, mostrou a importância da disciplina e do amor.

” Valorizarem esse dia é mais um passo para um futuro harmonioso e com menos problemas sociais. Lembrar da nossa história, da nossa luta diária, além de mostramos a restauração da vida” frisou Araújo.

Fonte e foto assessoria