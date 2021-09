Fapitec lança editais para bolsas de pesquisa com  total de R$ 3,8 mi

Três editais lançados nesta quinta (09) são destinados a pesquisadores de diferentes níveis de titulação

A Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec/SE), sob a gestão da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), lança nesta quinta-feira (09) três editais para concessão de bolsas para pesquisa em diferentes áreas de atuação. Os chamamentos se destinam a pesquisadores desde os níveis de iniciação científica até pós-doutoramento, passando por graduação, mestrado, doutorado e atuação profissional. A cerimônia de assinatura para publicação dos editais teve a presença do secretário da Sedetec, José Augusto Carvalho, e do diretor-presidente da Fapitec, Ronaldo Guimarães, além do corpo técnico das entidades.

O valor somado do incentivo financeiro concedido pelos editais é superior a R$ 3,8 milhões, com recursos do Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funtec). No total, são oferecidas mais de 150 bolsas de diferentes valores. Para o diretor-presidente da Fapitec, as três publicações demonstram a variedade e extensão do suporte fornecido pela Fundação e pelo Governo do Estado aos diversos níveis e objetos de pesquisa em Sergipe.

“Os diferentes públicos-alvos desses três editais evidenciam quão abrangente é o escopo da Fapitec em relação ao apoio à pesquisa em Sergipe. E esse esforço está conectado com a diversidade dos próprios projetos, mostrando a qualidade da atuação científica e tecnológica em nosso Estado. São trabalhos que se tornam mais viáveis e ganham potencial de projeção a partir do incentivo financeiro concedido através das bolsas”, afirmou Ronaldo Guimarães, que esteve acompanhado da diretora-técnica da Fapitec, Flávia Angélica, e do diretor financeiro Alex Garcez.

Mestrado e doutorado com produto tecnológico

O Edital de Bolsas de Mestrado e Doutorado com Produto Tecnológico Nº 04/2021 tem como objetivo a concessão de bolsas para alunos regularmente matriculados em programas de pós-graduação em nível acadêmico sediados no Estado de Sergipe e recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que estejam realizando pesquisas com potencial de se tornar um produto tecnológico.

Neste edital, as propostas devem atender obrigatoriamente a pelo menos uma dessas linhas de pesquisa: Agropecuária e Agroindústria; Biotecnologia; Energia e Recursos Energéticos Renováveis; Transporte; Mudanças Climáticas; Recursos Minerais; Tecnologia da Informação e Comunicação – TICs; Turismo e Gás. As propostas aprovadas serão financiadas com um valor global de R$ 3.192.000,00, e o edital disponibilizará 30 bolsas de mestrado e 20 bolsas de doutorado.

Iniciação científica, tecnológica e inovação

O Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PBIC) e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PBITI) em Áreas Estratégicas tem o propósito de despertar a vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de graduação, mediante sua participação em projetos de pesquisa ou de inovação tecnológica. Nesse sentido, o edital visa proporcionar ao bolsista a aprendizagem de técnicas e métodos científicos e tecnológicos, a fim de prepará-lo para a pós-graduação e empreendedorismo.

O edital irá distribuir 100 bolsas, sendo 80 para projetos de iniciação científica e 20 para iniciação tecnológica. O valor total do edital é de R $480.000,00.

Pós-doutoramento júnior

O edital do Programa de Bolsa de Pós-Doutoramento Júnior em Instituições Estaduais (Bolsas PDJ) visa ampliar e dar qualidade às atividades de pesquisa desenvolvidas nas instituições públicas de pesquisa de Sergipe, através da seleção de recursos humanos qualificados e com experiência profissional em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) para a execução de projetos.

O programa é fruto de uma cooperação com a Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEAGRI), por meio da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO). Focado na implementação de ações conjuntas voltadas à Agropecuária e ao Desenvolvimento Rural Sustentável, o edital busca selecionar propostas na linha de Tecnologia e produção de bioinsumos. O valor total deste edital é de R$ 139.600,00.

Todos os editais podem ser acessados no site da Fapitec (fapitec.se.gov.br), no tópico Editais, aba Editais Abertos.

