Fundat divulga 12 novas vagas de emprego no município de Aracaju

Por meio do serviço de encaminhamento de pessoas ao mercado de trabalho, a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) anuncia, nesta quarta-feira (08), a oferta de 12 vagas de emprego para a população aracajuana

Desta vez, as oportunidades de emprego são para as funções de técnico agrícola, plotador de adesivo, auxiliar de departamento pessoal, estágio em Design Gráfico, abordagem social/divulgação de serviços, profissional para banho e tosa, coordenador de almoxarifado, além de atendente de balcão, destinada à pessoa com deficiência (PCD).

Os interessados em participar dos processos seletivos devem cadastrar ou atualizar o currículo, acessando o link https://bityli.com/39jeb. Além disso, o cidadão também pode se candidatar às vagas comparecendo à sede da Fundat, no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou ligando para o telefone (79) 9 9132-1200 e fornecendo as informações solicitadas.

O horário de funcionamento da sede da Fundat é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Pré-requisitos

Técnico Agrícola

Nível técnico, habilitação A/B e não requer experiência;

Plotador de adesivo

Ensino médio completo e experiência na área;

Auxiliar de departamento pessoal

Ensino médio completo e experiência na área;

Estágio em Design Gráfico

Ensino superior incompleto

Abordagem social/divulgação de serviços

Ensino médio completo e experiência em vendas externas ou abordagem de rua

Profissional para banho e tosa

Ensino médio completo e experiência na área

Coordenador de almoxarifado

Experiência na área

Vaga para pessoa com deficiência (PCD)

Atendente de balcão

Não requer experiência

