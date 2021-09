Gilmar Carvalho pede reforma tributária para redução do preço dos combustíveis

O deputado Gilmar Carvalho (PSC) pediu, nesta quinta-feira, 09, que o Governo do Estado elabore um projeto de lei que reduza a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que incide sobre os combustíveis. Ele falou que o preço cobrado nos postos está muito alto.

“Nós vivemos o momento em que o preço da gasolina é altíssimo, em Sergipe passa de R$ 6,00 e há estados da Federação que passa de R$ 7,00, em um momento tresloucado da política brasileira. De um lado há quem acusa o presidente da República (Jair Bolsonaro) e do outro quem acusa os governos estaduais, não quero saber quem é culpado porque quem sofre é a população”, afirmou o parlamentar.

A Assembleia Legislativa de Sergipe precisa esperar que o Estado encaminhe o PL para que seja colocado em votação, já que é prerrogativa do Poder Executivo. “O que peço é que o Governo do Estado formule um projeto de reforma tributária e proponha a diminuição do ICMS nos preços dos combustíveis para que esta Casa possa apreciar”, acrescentou.

As declarações ocorreram durante o pequeno expediente da sessão plenária da Alese.

Foto: Jadilson Simões

Por Wênia Bandeira