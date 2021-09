Governo de Sergipe amplia liberações de público em eventos

Após mais uma reunião do Governo do Estado com o Comitê Técnico Científico, realizada nesta quinta-feira (09) o governo vai ampliar o limite de público autorizado a participar de eventos públicos e privados já a partir desta semana.

Com isso, fica permitida a realização de eventos de lazer coletivo, a exemplo de shows, festas artísticas, blocos, vaquejadas e similares com bilheteria, limitando um público de 300 pessoas para ambientes internos e 500 para ambientes externos.

No caso destes eventos – incluindo vaquejadas – a realização está condicionada a aprovação pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) de um projeto que deve ser elaborado pela organização com protocolo sanitário específico e alinhado às diretrizes das autoridades de saúde.

Quanto a jogos de futebol, a presença de público ainda não foi liberada. O governador Belivaldo Chagas (PSD) indicou, no entanto, que uma reunião deve ser convocada na próxima semana apenas para tratar sobre essa questão, que já começou a ser discutida com representantes dos times.

No entanto, a viabilidade desta liberação deve ser efetivada mediante análise do projeto específico da organização do evento pela Secretaria de Estado da Saúde.