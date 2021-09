Jovem de 19 anos é assassinada dentro de quarto de motel no município  de Maruim

Uma jovem de 19 anos, identificada como Manoela Rezende Roque, foi morta na noite desta quarta-feira (08) dentro de um motel localizado no povoado Pau Ferro, no município de Maruim.

As informações são de que o corpo da jovem foi encontrado em cima da cama de um dos quartos, com sangue e marcas de arma branca.

A principal linha de investigação é feminicídio. O suspeito de cometer o crime ainda não foi preso.

O delegado da Polícia Civil Ataíde Alves, informou que as investigações foram iniciadas e já existem dados para a condução do inquérito. “Assim como o caso da senhora Letícia, também vamos conseguir finalizar o inquérito da melhor forma possível. Já temos informações e linha de investigação; as providências preliminares como perícia do local e oitiva das pessoas, inclusive do acompanhante, que já foi identificado, mas seu nome ainda não será divulgado”, disse o delegado.