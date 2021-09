NE registra o maior preço médio do País para o etanol, com média de R$ 5,421, aponta Ticket Log

De acordo com o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o Nordeste apresentou o preço médio mais elevado para o etanol entre todas as regiões do País. Após alta de 2.88% em agosto, ante julho, o combustível foi encontrado a R$ 5,421 nos postos da região. Também se destacaram no levantamento o diesel e o diesel S-10, que tiveram os maiores aumentos, de 0.85% e 0.68%, respectivamente, e apresentaram preços médios de R$ 4,866 e R$ 4,898. Já a gasolina teve a menor alta entre as regiões, de 1.39%, e alcançou o valor de R$ 6,148.

“A Paraíba foi o único estado da região em que o preço médio da gasolina ficou abaixo dos R$ 6, e o Rio Grande do Norte foi o único que apresentou queda, de 1.58%, no valor do combustível. Já em relação ao etanol, todos os estados novamente superaram os R$ 5”, pontua Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

O Rio Grande do Norte foi o estado em que o etanol foi encontrado com o preço mais elevado, em média R$ 5,706, repetindo a posição que ocupou no mês de julho em relação ao combustível. Já o menor valor, R$ 5,045, foi registrado na Bahia, também repetindo a performance do mês anterior. O mercado baiano foi, ainda, o que registrou menor variação no preço do etanol entre julho e agosto: uma alta de 0.71%.

Enquanto a Paraíba foi o estado com o menor preço médio para a gasolina na Região (R$ 5,869), no Piauí ela foi encontrada a R$ 6,420, o maior valor no Nordeste e o terceiro maior preço entre todos os estados do País, atrás apenas do Acre (R$ 6,466) e do Rio de Janeiro (R$ 6,524).

Alagoas segue liderando os preços médios do diesel e do diesel S-10, encontrados no estado pelos valores de R$ 4,985 e R$ 5,061, respectivamente. Em comparação com o mês de julho, as altas foram de 0.72% e 0.83%. Já entre os menores valores, a Paraíba se destaca com o diesel a um preço médio de R$4,748, e em Pernambuco o diesel S-10 foi encontrado a R$ 4,688.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados à Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Variações e correlação gasolina x etanol

RPMA Comunicação