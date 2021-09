Prefeito autoriza publicação dos editais do Concurso de Simão Dias

Prefeito Cristiano Viana autoriza publicação dos editais do Concurso Público de Simão Dias

O prefeito Cristiano Viana assinou nesta quinta-feira, 09 de setembro, autorização para publicação dos editais para realização do concurso público de Simão Dias. Serão 145 vagas para os níveis, fundamental, médio e superior, estatutários e celetistas.

Para o prefeito municipal, a autorização de hoje tem um grande significado. “09 de setembro é um dia histórico. Após 15 anos foi autorizado a publicação dos editais do concurso em Simão Dias. Isso significa que estamos trabalhando com austeridade, com ajuste fiscal para manter todas as contas públicas em dia e cumprindo com os nossos deveres enquanto gestor”, destacou o chefe do Executivo.

Com a assinatura, os editais serão publicados no Diário Oficial às 23 horas desta quinta-feira.

Participaram do ato, o vice-prefeito, Renaldo Prata, os secretários municipais, Pequeno Soares e Marcelo Carregosa, e o assessor jurídico do Município, Roberto Carvalho.

As inscrições poderão ser realizadas a partir desta sexta-feira, 10 de setembro, no site www.objetivas.com.br.

ASCOM – Prefeitura de Simão Dias