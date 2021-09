Prefeitura de Aracaju inicia nova edição da Feira do Pescado

A Praça de Eventos Hilton Lopes, entre os mercados centrais, amanheceu, nesta quinta-feira, 9, com intensa movimentação de feirantes que comercializam peixes, crustáceos e mariscos. É que, desde às 6h, está em funcionamento a Feira do Pescado, edição realizada pela Prefeitura de Aracaju para integrar a 18ª Semana do Pescado, evento promovido no estado pela Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes em Sergipe (Abrasel/SE) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae /SE).

De acordo com o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas, a parceria foi firmada com o propósito de estimular o consumo de pescados e impulsionar o setor no momento de retomada da economia e fomentar a cultura local.

“Desde o momento que acatamos o pleito dessas entidades, trabalhamos na organização para a instalação da feira, seja na questão da distribuição das bancas e toldos ou adoção das medidas de prevenção à covid-19”, informou o presidente.

Com relação aos serviços de limpeza, Luiz Roberto relatou que uma equipe fixa, composta por 11 agentes, cuidará do ambiente durante os três dias. “Uma caixa estacionária de 5 m³ e 30 contentores estão distribuídos de forma estratégica para o descarte correto dos resíduos. Após o encerramento das atividades, serão executadas a limpeza e lavagem do local”, completou o gestor.

“Quem vier à feira vai encontrar produtos fresquinhos com preço acessível, ambiente totalmente higienizado e arejado”, ressaltou a permissionária, Claudiceia Alves.

Já a feirante Val Cunha, que atua no ramo há cerca de 30 anos, aprovou as medidas sanitárias adotadas no espaço. “A feira está bem organizada. Estou muito satisfeita com os cuidados que estão sendo tomados e com uma expectativa de boas vendas”.

Ao transitar pelo local, a professora aposentada Maria Nelma aproveitou a oportunidade para visitar o espaço e garantir o peixe para o almoço do fim de semana. “A estrutura está muito boa e as bancas limpinhas. Percebemos que os produtos expostos são de qualidade e os comerciantes muito educados”, considerou a consumidora.

“Já tinha ouvido falar muito bem da Feira do Pescado organizada pela Emsurb e, quando fiquei sabendo que aconteceria novamente, aproveitei para comprar camarão. O que mais me chamou a atenção, aqui, foi a limpeza impecável e a organização”, destacou o taxista Jesus Araújo.

Semana do Pescado

Promovida pelo Ministério da Agricultura, a Semana do Pescado acontece em todo o Brasil. Em Sergipe, assim como a Feira do Pescado da Prefeitura, que prossegue até sábado, dia 11, sempre das 6h às 14h, também estão envolvidos com a programação 32 bares e restaurantes da capital sergipana.

Foto: Felipe Goettenauer