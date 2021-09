Prefeitura de Laranjeiras diz que todas as medidas estão sendo tomadas no rigor da lei

A Prefeitura de Laranjeiras vem por meio desta nota pública lamentar o fato ocorrido nesta quarta-feira, 08 de setembro de 2021, quando a sede do Poder Executivo foi invadida por um homem armado com um facão, identificado como Jonathan Correia Santos, popularmente conhecido como Hektor Chiclete, que fez de refém, a chefe de gabinete, Elis Regina por cerca de 3h.

Após negociações com os policiais militares especializados, o homem se entregou e a servidora foi libertada, passou por atendimento médico e o estado de saúde é considerado bom. Todo o fato está sendo apurado e a gestão municipal vem prestando apoio à vítima e familiares. Como também, está colaborando com as investigações da polícia. Todas as medidas estão sendo tomadas no rigor da lei.

A Prefeitura informa ainda que, por conta do incidente grave ocorrido, nesta quinta e sexta-feira, 09 e 10 de setembro de 2021, o expediente na sede do Poder Executivo e nas secretarias localizadas na Rua Sagrado Coração de Jesus será apenas INTERNO! Os serviços voltarão à normalidade na segunda-feira, 13 de setembro de 2021.

José de Araújo Leite Neto

Prefeito de Laranjeiras

Midiando Comunicação