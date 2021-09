Procon Aracaju divulga nova pesquisa comparativa de preços do gás de cozinha

O Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), divulga, nesta quinta-feira, 9, mais uma pesquisa comparativa de preços do botijão de gás de cozinha. O levantamento foi realizado nesta quarta-feira (8), com objetivo de monitorar o mercado e auxiliar os consumidores.

De acordo com o coordenador do órgão municipal de proteção ao consumidor, Igor Lopes, a pesquisa foi motivada pelo anúncio de sucessivos aumentos no preço do produto. “De fato, foi possível identificar que o produto está chegando para o consumidor final por um preço mais caro, inclusive, em comparação com o último levantamento, realizado pelo Procon em junho dessa ano“, considera.

Para a realização do levantamento foram verificados os valores aplicados em 30 diferentes estabelecimentos. Tolos os locais consultados estão descritos na tabela comparativa de preços, que prevê, também, a variação a partir da forma de pagamento, com indicação dos valores cobrados para o pagamento à vista e a prazo.

O coordenador ressalta que o botijão de gás, em junho, foi encontrado, em menor valor, por R$84,00 enquanto no levantamento deste mês o menor valor registrado foi de R$93,00. Já os maiores valores encontrados foram de R$110,00, para pagamento a prazo, e de R$105,00, para pagamento à vista.

Na pesquisa são considerados os valores aplicados para retirada do produto nos estabelecimentos. “É importante destacar que os preços identificados na tabela podem sofrer variações a depender da cobrança de taxas de entrega, que, inclusive, podem variar”, acrescenta Igor Lopes.

Confira a pesquisa completa

Canais de atendimento

Para o esclarecimento de dúvidas ou para o registro de denúncias, o Procon Aracaju disponibiliza o SAC 151 ou a linha telefônica 3179-6040, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. Também é possível encaminhar a solicitação através do e-mail procon@racaju.se.gov.br.

Para o atendimento presencial, é necessário realizar o agendamento prévio através do site agendamento.procon.aracaju.se.gov.br ou solicitar a marcação através dos canais telefônicos.