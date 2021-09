Quinta Instrumental do dia 9 reúne teatro, cinema e música

A programação desta semana do Quinta Instrumental reúne apresentações de teatro, cinema e música. Nesta quinta-feira, dia 9, o projeto, desenvolvido pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), terá início ainda durante a tarde, com uma experiência teatral, a partir das 17h, na praça General Valadão, em frente ao Centro Cultural de Aracaju (CCA), com o espetáculo de circo “De família para famílias”, de Witinay Barros.

Na sala de cinema Walmir Almeida, dentro do CCA, será exibido o filme “O Circo”, de Charles Chaplin, com direito a trilha sonora ao vivo, a partir das 18h. A noite terá o desfecho com o brilho da Aratrio, banda de jazz veterana no Quinta Instrumental Aratrio, que se apresentará na General Valadão.

A quinta-feira também marcará o início da exposição “Simbolismo Escultural Afro-brasileiro”, do artista José Everton, no Centro Cultural. As produções estarão disponíveis para visitação entre 9 a 25 de setembro.

Programação Completa

Centro Cultural de Aracaju

17h – Circo – De família para famílias – Witinay Barros

18h – Cinema – O Circo – Chaplin – Chaplin (trilha sonora ao vivo)

Colora

19h – Exposição: Simbolismo Escultural Afro-brasileiro – José Everton

Período: De 9 a 25 de setembro

Local: Centro Cultural de Aracaju

Quinta Instrumental

20h – Aratrio, jazz com sotaque regional – Alejandro Dario Habib

Escola Oficina de Artes Valdice Teles

Oficina: UBUNTU Festival / Capoeira com Luciana de Souza Lima

Período: 9 de Setembro

Local: Online

Fonte e foto assessoria