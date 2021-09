Reestruturação rodovia entre Simão Dias e Pinhão sendo finalizada

Serviços concentram-se agora na finalização da drenagem e implantação das sinalizações verticais e horizontais

Uma estrada revitalizada e segura, é essa a constatação dos condutores que trafegam pela SE-179, entre os municípios de Simão Dias, no Território Centro Sul, e Pinhão, no Território Agreste Central, por conta da reestruturação da rodovia, na qual os serviços se encaminham para a conclusão.

Executada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), a obra faz parte do Programa Pró Rodovias e integra o Avança Sergipe, cujo objetivo é acelerar o desenvolvimento econômico prejudicado em razão da pandemia da Covid-19.

Tendo investimentos na ordem de R$ 12.413.605,59, oriundos do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa), a obra corresponde à completa reestruturação dos 24,40 km de rodovia entre os dois municípios, nos quais foram executados os serviços de reciclagem, drenagem, terraplenagem, compactação, imprimação e pavimentação asfáltica.

De acordo com o engenheiro civil e fiscal da obra, Felipe Rodrigues, nas próximas semanas a rodovia estará concluída. “Estamos finalizando os serviços de drenagem (implantação de meio-fio, sarjetas, instalação de bueiros e drenos) e melhorias no revestimento. Com o tempo voltando a firmar em razão da diminuição das chuvas, implantaremos a sinalização horizontal e vertical, assegurando o término da intervenção, de modo que o percentual executado é de 94%”, ressalta.

Segundo o secretário Estadual do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto, a reestruturação da rodovia impulsionará a economia nos dois territórios. “A revitalização da SE-179 garantirá emprego e desenvolvimento, uma vez que facilitará o transporte de tudo que é produzido nos municípios, sobretudo de grãos e cereais, uma vez que ela faz ligação entre os maiores produtores de milho do Estado, sem contar na melhoria proporcionada aos usuários do transporte intermunicipal que se deslocam para a capital e municípios vizinhos”, frisa.

Fonte e foto ASN