Ricardo Marques pede ajuda para comerciantes que trabalham nos terminais de integração

Foi aprovado durante a sessão da Câmara Municipal da Aracaju desta quarta-feira, 8, o Requerimento de número 210/202, de autoria do vereador Ricardo Marques (Cidadania) que pede ajuda a Prefeitura de Aracaju para os comerciantes que atuam nos terminais de integração que passam por reformas.

O Terminal do Dia passa por reformas e os comerciantes que trabalham no local tiveram que interromper o trabalho e estão passando por dificuldades. “Estive no local por diversas vezes e a situação está complicada. Acredito que a Prefeitura de Aracaju deve fazer alguma ação no futuro com um bom planejamento mas enquanto isso não acontece o que pode ser feito?”, questiona Ricardo.

O parlamentar pediu a aprovação do requerimento e lembrou que os comerciantes entraram em contato e pediram a ajuda de muitos vereadores pedindo orientações e informação sobre o futuro. “Eles estão preocupados querendo saber o que vai acontecer porque até agora nenhuma justificativa foi dada para eles. O caso foi encaminhado para ser analisado pelo Ministério Público”, explica.

A situação é semelhante com os comerciantes que trabalham na Rodoviária Velha (Terminal Fernando Sávio), no Centro de Aracaju, que passa por reforma.

“Já estive na Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e no Centro Administrativo da Prefeitura de Aracaju acompanhando os comerciantes que atuam no local há 30 anos de forma regular. É o trabalho deles. E eles precisam de um posicionamento da prefeitura sobre a realocação e a garantia de retorno após a conclusão das obras. Buscamos respostas mas não encontramos e eles precisam de uma posição e ajuda”, apela o vereador.

Por Fredson Navarro