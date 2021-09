Senador Alessandro Vieira se reúne com ministra da Agricultura para tratar de emendas para SE

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) participou de conferência virtual com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, na noite da última quarta-feira (08). Na pauta, o pagamento de quatro emendas destinadas pelo senador Alessandro no ciclo 2019/2020, para a área da Agricultura em Sergipe, e que ainda não foram pagas.

Na ocasião, a ministra Tereza Cristina explicou que o ministério teve problemas de ordem técnica, mas garantiu que dará celeridade ao processo para que o recurso seja pago o quanto antes.

“A reunião foi bastante objetiva e positiva. Vamos destravar cerca de 1 milhão em emendas parlamentares destinadas para a agricultura sergipana. Estamos falando de investimentos que geram empregos, renda e fomentam uma importante rede produtiva do nosso estado”, comemora Alessandro Vieira.

Por meio desse recurso, quatro associações agrícolas do interior sergipano serão beneficiadas. São elas a Unituba, no município de Poço Redondo (R$ 200.000,00), a Coofama, em Campo do Brito (R$ 487.000,00), a Ascabe, em Aquidabã (R$ 228.900,00) e a Uniagro, no município de São Domingos (R$ 116.319,00). Todas foram aprovadas no Edital de Emendas Participativas do senador Alessandro Vieira.